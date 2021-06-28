Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо оподаткування електронних послуг нерезидентів, прийнятий ВР 3-го червня.

Як повідомляється на сайті голови держави, документ визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість компаній-нерезидентів, що надають електронні послуги особам, які проживають на території України.

У прес-службі зазначили, що це дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету від ПДВ і такі правила оподаткування вже стають звичною практикою в іноземних державах, наприклад у країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані тощо.

Іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги, будуть зобов'язані зареєструватися платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Нерезиденти складатимуть спрощену звітність в електронній формі державною або англійською мовою.

Водночас згідно з документом, від сплати ПДВ звільняються операції з постачання послуг з дистанційного навчання через Інтернет, якщо ця мережа використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем. Також від податку на додану вартість звільнено операції з постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їхнє проведення та надання не потребує участі людини.

З 1 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.

Як інформував ZAXID.NET 3-го червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №4184, який, зокрема, зобов'яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Яких компаній стосуватиметься

Під дію нового закону (коли він набуде чинності) потраплять міжнародні компанії, котрі надають послуги з перегляду цифрового контенту за допомогою мережі інтернет. Наприклад, це Netflix та Apple TV.

Також це компанії, що надають доступ до хмарних технологій – Apple iCloud, Google Drive, та рекламні послуги в інтернеті, мобільних застосунках та інших електронних ресурсах – Facebook, Instagram.

Окрім того, електронними послугами вважатимуться постачання електронних примірників програм (App Store, Google Play), так само як і надання ліцензій на використання програм (Microsoft, Oracle).

Наразі невідомо, чи підпаде в Україні під дію закону робота таких майданчиків як Amazon та eBay. Фактично вони не надають електронних послуг, а лише забезпечують фізичний продаж.

Чи подорожчають Facebook та YouTube в Україні

Наразі немає точної інформації, чи призведуть запропоновані зміни до здорожчання електронних послуг в Україні та яким воно буде, оскільки багато чого залежатиме від ринкової кон’юнктури.

Наприклад, у Росії після запровадження аналогічних змін більшість іноземних компаній не збільшували вартості своїх послуг, а розцінки в деяких змінилися лише на незначний відсоток.