Французькі САУ CAESAR

Франція передаватиме Україні списане озброєння, яке вивільнюється через програму переозброєння армії. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв'ю Var-Matin, інформує ZN.UA.

Ця заява пролунала під час відповіді на запитання журналіста про те, як міністр реагує на критику щодо передачі озброєння зі складу збройних сил Франції до України, що нібито послаблює безпеку країни.

Лекорню зазначив, що передача озброєння ніяк не впливає на національну безпеку, оскільки озброєння, яке передається, є списаним. Він також зазначив, що озброєння, яке отримує Україна, потрапляє до категорії списаного, адже броньовані бойові машини AMX-10RC замінюються на сучасніші EBRC Jaguar, а VAB – на VBCI.

«Замість того, щоб викидати цю зброю та обладнання на смітник чи віддавати іншим країнам, ми віддаємо їх українській армії. Але повторюю: обороноздатність від цього не погіршується», – заявив французький міністр оборони.

Також Лекорню зазначив, що зброя, яка передається зі складу збройних сил Франції, найближчим часом буде поповнена. Для цього урядом Франції виділяються великі інвестиції для розширення виробництва зброї. Зокрема, Франція інвестує понад 413 млрд євро у 2024—2030 роках у розширення виробництва озброєння та загального посилення армії.

Наразі Франція здійснює масштабну програму модернізації сухопутного компонента, відомого як програма Scorpion. Після її проведення Париж спише, зокрема, велику кількість бронетранспортерів VAB.

Поза тим міністр визнав, що деякі артилерійські підрозділи і справді не отримали потрібної підготовки, оскільки певна кількість САУ Caesar була передана Україні.