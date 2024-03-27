Компанія Delair використала свій цивільний досвід для задоволення попиту від військових

Французька компанія Delair отримала контракт на постачання в Україну 400 розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Контракт на їх виробництво вже укладено, повідомило 26 березня французьке видання L’usine Nouvelle.

Ще раніше компанію Delair армія Франції обрала для створення ударних безпілотників. Програма спрямована на швидке створення французьких недорогих телекерованих ударних дронів, які будуть простими у використанні та здатними уражати легкі цілі на відстані до 5 км. Компанія виробляє безпілотники DT26 із розмахом крил 3,3 м та вагою 16 кг, а також модель UX11 типу «крило», яка має розмір 1,1 м і важить лише 1,5 кг.

Перша модель безпілотника компанії, DT18, вже давно працює в Україні. Зокрема, її активно використовували спостерігачі ОБСЄ у 2016 році для моніторингу кордону з Росією.

«Наші дрони відомі в Україні з того часу і зарекомендували себе в плані стійкості до електромагнітних перешкод. Наша продукція надійна в радіоелектронній боротьбі», – розповів генеральний директор компанії Бастьєн Манчіні.

Наприкінці лютого повідомлялося, що уряд Франції замовив для України 100 ударних дронів у компанії Delair. Вони мають надійти до України вже влітку 2024 року. Ще 100 додаткових БПЛА для спостереження, які мають бути доставлені протягом року. Повідомляється, що компанія Delair вже передала в Україну 150 дронів.

Щодо потужностей компанії, яка створена у 2011 році, повідомляється також, що дрони UX11 виготовляються «сотнями на рік». За рік на тлі росту замовлень від військових кількість працівників зросла з 30 до 100. Також повідомляється, що компанія має можливість швидко виконувати замовлення завдяки постійному запасу своїх БПЛА вартістю у кілька мільйонів євро.