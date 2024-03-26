155-мм гармата Caesar TR F1 здатна вести вогонь на відстань близько 20 км

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у вівторок, 26 березня, заявив, що Франція зможе поставити Україні 78 самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar. Крім того, вона істотно збільшить постачання снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби Києва в боєприпасах для протидії російській агресії, інформує Associated Press.

За словами Лекорню, між Францією, Україною та Данією досягнуто згоди про фінансування самохідних 155-мм гаубиць Caesar, що дасть змогу Франції «швидко поставити» їх.

Як повідомляється, у 2024 році Франція зможе виробити 100 тис. 155-міліметрових снарядів. З них країна має на меті поставити Україні цьогоріч 80 тис. снарядів – порівняно з 30 тис., які було поставлено з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Ще 20 тис. – скерують для потреб французької армії.

Лекорню заявив, що Франція також приєдналася до ініціативи Чехії щодо виявлення наявних запасів пороху та боєприпасів в інших країнах, які можна було б купити за межами Європейського Союзу.

Що відомо про САУ Caesar?

155-мм гармата Caesar TR F1 здатна вести вогонь на відстань близько 20 км, а при пострілі активно-реактивним снарядом – близько 40-50 км. Як шасі обрано шасі 6х6 Renault Sherpa 10, яке дозволяє рухатись дорогами зі швидкістю до 80 км/год.

За точність відповідає комп'ютеризована система керування вогнем з використанням супутникової навігації, яка проводить наведення на ціль в автоматичному режимі. Темп вогню, завдяки частковій автоматизації заряджання, складає 6 пострілів за хвилину.