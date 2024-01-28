Франція щомісяця надаватиме Україні військову допомогу

У Парижі відбулось перше засідання Коаліції артилерії, у якій взяли участь представники 22 країн. Українську делегацію очолив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. У інтерв’ю сайту новин NV він розповів, що міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню запевнив, що його країна надаватиме Україні три тисячі боєприпасів 155-мм калібру щомісяця.

«Зокрема, ми обговорювали питання щодо надання Україні артилерійських засобів, снарядів, постачання запасних частин до артсистем або їх виробництва на території України, удосконалення системи розвідки та управління вогнем артилерійських підрозділів, а також говорили про організацію ремонту артилерійського озброєння», – сказав Іван Гаврилюк.

Він також зазначив, що Росія продовжує посилювати потужності оборонних заводів та закуповувати боєприпаси, що свідчить про те, що росіяни не планують припиняти військові дії. А отже, Україна також має поповнювати свої запаси.

«Попри наявну проблематику у світі з виробництва боєприпасів та озброєння, ми мусимо з нашими партнерами знайти можливості забезпечити Сили оборони всім необхідним», – зауважив Іван Гаврилюк.

За словами Івана Гаврилюка, Франція пообіцяла надавати Україні щомісяця три тисячі боєприпасів 155-мм калібру. Крім того, у Франції планують виготовити для України 78 артилерійських установок Caesar, шість з яких надійдуть до України найближчим часом.

Нагадаємо, У межах артилерійської коаліції, Франція передала України дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU, що збільшило загальну кількість французьких систем до чотирьох.