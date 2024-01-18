Франція вже передала Україні близько 50 самохідних артилерійських установок Caesar

Цьогоріч Франція виготовить 78 самохідних артилерійських установок Ceasar («Цезар») для української армії. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у газеті Le Parisien 17 січня.

За його словами, наразі в Україні є 49 таких гармат, які досягли тактичного успіху. Крім того, офіційний Київ «щойно купив шість «Цезарів» за власні кошти». Стратегічною метою французької влади є заохочення європейців та інших союзників до участі в проекті.

«Наша мета виготовити 78 гармат «Цезар» у 2024 році, заохочуючи європейців та наших союзників до участі в проекті», – заявив Лекорню.

Міністр оборони Франції зазначив, що самохідна гармата великої дальності «Цезар», яка є флагманом французької артилерії, коштує від 3 до 4 млн євро. На його думку, така вартість є цілком «прийнятною» для союзників Парижа.

Крім того, Франція збільшить поставки боєприпасів до нових гаубиць до трьох тисяч на місяць. Раніше Україна отримувала від тисячі до двох тисяч снарядів.

Лекорню також заявив, що надання Україні близько сорока додаткових крилатих ракет Scalp, обіцяних президентом Емманюелем Макроном, розпочнеться найближчим часом і триватиме упродовж року згідно з графіком. До слова, напередодні Макрон заявив журналістам, що пріоритетом Європи має бути «не дати Росії перемогти». Президент Франції також анонсував лютневий візит до Києва під час якого йтиметься про двосторонню угоду про гарантії безпеки між Києвом і Парижем, схожу до уже укладеної домовленості між Києвом і Лондоном.

Що відомо про САУ Caesar?

155-мм гармата Caesar TR F1 здатна вести вогонь на відстань близько 20 км, а при пострілі активно-реактивним снарядом – близько 40-50 км. Як шасі обрано шасі 6х6 Renault Sherpa 10, яке дозволяє рухатись дорогами зі швидкістю до 80 км/год.

За точність відповідає комп'ютеризована система керування вогнем з використанням супутникової навігації, яка проводить наведення на ціль в автоматичному режимі. Темп вогню, завдяки частковій автоматизації заряджання, складає 6 пострілів за хвилину.