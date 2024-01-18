Рустем Умєров проведе зустріч в онлайн-форматі

Міністр оборони України Рустем Умєров скасував свій візит до Франції, куди він мав прибути у четвер, 18 січня. Причиною скасування візиту стала безпекова ситуація, повідомило увечері середи, 17 січня, Le Monde із посиланням на Міноборони Франції.

«Рустем Умєров разом з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню мав поїхати на завод, де виробляють гармати Caesar, 78 одиниць яких Франція виготовить для України», – повідомило Le Monde.

Окрім того, міністри мали відвідати ракетний корабель MBDA у Сель-Сен-Дені. Посадовці мали провести зустріч із представниками інших країн-партнерів, які долучаються до «артилерійської коаліції» – Коаліція артилерії з посилення української армії. Зазначимо, в межах коаліція Україна розраховує отримувати додаткові артустановки Caesar, а також снаряди до них.

Натомість Рустем Умєров не прибуде до Франції з візитом «з міркувань безпеки». Наразі більш вичерпної інформації щодо причин скасування візиту немає. Зустріч із представниками країн-партнерів відбудеться в онлайн-форматі.

Нагадаємо, посол Франції 2 січня заявив, що країна планує змінити тактику військової допомоги. За його словами, Франція хоче зробити акцент на допомозі України в розгортанні виробництва власної зброї.