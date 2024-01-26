LRU – це французький варіант американської M270 MLRS

Міністерство оборони Франції передало Україні додатково ще дві реактивні системи залпового вогню LRU. Про це повідомив генерал Жан-Мішель Гійотон в інтерв'ю прес-службі міноборони Франції.

У рамках артилерійської коаліції, Франція передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU, що збільшило загальну кількість французьких систем до чотирьох.

«Франція має право очолювати цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти "цезарів", тоді як у нас було лише 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 та міномети калібру 120 міліметрів», – сказав генерал.

У звіті про військову допомогу Україні за 2022-й рік міноборони Франції повідомляло тільки про дві передані ЗСУ системи LRU.

Lance-roquettes unitaire або скорочено LRU – це французький варіант американської M270 MLRS. Вони оснащені модернізованою системою управління вогнем EFCS, новою навігаційною системою (з використанням GPS) та новою системою зв’язку.

Усього модернізацію пройшли 13 із 57 РСЗВ французької армії протягом 2011-2014 років. Потім їх відправили до складу 1-го артилерійського полку.

Інші бойові машини, які вирішили не оновлювати, потрапили на зберігання. Загалом Франція планує замінити всі свої M270 до 2027 року.

Як і американський варіант, LRU може використовувати реактивні високоточні снаряди сімейства GMLRS, що забезпечує їй точність та дальність стрільби до 80 км.