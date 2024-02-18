Технічні характеристики цих дронів наразі не розголошуються

Франція передасть Україні вже у найближчі тижні передасть Україні новітні дрони-камікадзе, робота над якими перебуває на завершальній стадії. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтерв’ю Journal du Dimanche у неділю, 18 лютого.

За його словами, Франція розробляє дрони-камікадзе. Зараз розробка знаходиться в експериментальній фазі.

«Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання», – сказав він.

Лекорню не розкрив технічні характеристики цих дронів, але зазначив, що цей проєкт запустили одразу після його призначення у травні 2022 року.

Міністр також нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Франція підготувала 10 тис. українських бійців. За його словами, у 2024 році навчання пройдуть ще від 7 до 9 тис. військових.

Як інформував ZAXID.NET, 16 лютого, президент України Володимир Зеленськийта французький президент Емманюель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки терміном на 10 років. Французький лідер анонсував також виділення в рамках угоди 3 млрд євро на оборонну спроможність України.

До слова, 15 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-союзники України планують передати для потреб Сил оборони мільйон дронів. Передача безпілотників відбуватиметься в межах дронової коаліції для України, до якої ввійде низка країн, очолювана Великою Британією та Латвією.