Зеленський та Макрон також обговорили подальше посилення української ППО та навчання військових

Президент України Володимир Зеленський та його французький колега Емманюель Макрон обговорили ситуацію на полі бою та потреби українського війська. Переговори відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, 25 вересня, повідомив Володимир Зеленський.

«Кожна наша зустріч із президентом Емманюелем Макроном зміцнює відносини між нашими країнами та дає результати, які допомагають у захисті життя. Під час переговорів детально розповів про ситуацію на полі бою та потреби наших воїнів. Ми обговорили подальше посилення української системи ППО та навчання військових», – написав президент.

Він також повідомив, що Франція підготує та оснастить українську бригаду. Володимир Зеленський подякував Франції за це рішення та рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС і за всю військову допомогу.

Водночас під час свого виступу на Генасамблеї ООН Емманюель Макрон пообіцяв, що Франція продовжить робити все, що в її силах, щоб Україна вистояла та домоглася справедливості. Держава продовжить надавати необхідне українцям обладнання для оборони.

«Франція об'єднає зусилля з усіма своїми щирими партнерами, щоб побудувати міцний мир для України й для Європи», – сказав французький лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не може укомплектувати 14 резервних бригад через повільне надходження зброї. В інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії 15 вересня президент розповів, що Україні не вдалось оснастити навіть чотири із 14 необхідних бригад.