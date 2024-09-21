Марсове поле у Львові, де поховані загиблі українські захисники

Президент України Володимир Зеленський заперечив інформацію іноземних ЗМІ, які повідомили про нібито 80 тис. загиблих військовослужбовців. Президент назвав оцінку американської газети The Wall Street Journal щодо втрат ЗСУ брехнею, передає «Інтерфакс-Україна».

Під час зустрічі з журналістами, яка відбулася 20 вересня, Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо втрат України на війні, заперечив інформацію WSJ про нібито 80 тис. загиблих українських захисників.

«80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно», – заявив Володимир Зеленський.

Статтю про втрати України та Росії газета опублікувала 17 вересня – за оцінками журналістів, під час російсько-української війни загинули 200 тис. російських солдатів та 80 тис. українських військовослужбовців. Загалом, за даними видання, в російсько-українській війні загинули чи отримали поранення мільйон людей.

Зазначимо, за даними Генерального штабу ЗСУ, втрати росіян на фронті перевищили 640 тис. солдатів. З актуальною статистикою втрат окупантів можна ознайомитися тут.