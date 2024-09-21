Володимир Зеленський повідомив про підготовку плану для майбутніх перемовин

Україна працює над планом перемовин із Росією, повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами 20 вересня, передає «Інтерфакс-Україна». За його словами, план стане фундаментом та стартом для того, щоб говорити з країною-агресором у будь-якому форматі.

Президент розповів, що три пункти плану для майбутніх перемовин вже готові. Скільки саме буде пунктів цього плану, Володимир Зеленський не уточнив.

«І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі – ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну», – повідомив Володимир Зеленський.

Раніше Україна заявила про готовність бачити Росію на другому Саміті миру, оскільки на цьому наполягають західні партнери України. Президент наголосив, що закінчення війни не може бути без однієї зі сторін.

Нагадаємо, 27 серпня Володимир Зеленський повідомив, що у вересні Україна представить Сполученим Штатам Америки свій «план перемоги». 20 вересня президент повідомив, що найближчим часом прибуде до Вашингтону та зустрінеться із президентом США Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Зазначимо, 14 вересня Bild із посиланням начебто на текст «плану перемоги» повідомило, що Зеленський нібито хоче висунути вимогу дозволити удари західним далекобійним озброєнням углиб Росії, а також погодитися на локальне припинення вогню на окремих ділянках фронту, щоб «тимчасово заморозити ситуацію». Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин спростував цю інформацію та заявив, що видання поширило фейк.