Франція хоче провести ще один терміновий саміт для обговорення України та європейської безпеки на тлі заяв адміністрації Дональда Трампа та російсько-американських перемовин у Саудівській Аравії. Про це 18 лютого повідомило агентство Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

За даними співрозмовників агентства, Франція планує провести зустріч у середу, 19 лютого. На саміт запрошені такі країни:

Норвегія,

Канада,

Латвія,

Литва,

Естонія,

Чехія,

Греція,

Фінляндія,

Румунія,

Швеція,

Бельгія.

Крім того, ймовірно, до саміту можуть приєднатися онлайн представники інших країн.

Нагадаємо, 17 лютого президент Франції Емманюель Макрон скликав терміновий неформальний саміт у Парижі, під час якого європейські лідери обговорили ситуацію в Україні та безпеку в Європі. Однією з тем для обговорення також були можливі переговори з США та Росією – тоді ЗМІ повідомляли, що лідери країн спробують переконати президента США Дональда Трампа «не поспішати».

Втім, вже 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч американських та російських делегатів, під час якої обговорили Україну. Делегації домовилися створити переговорні групи щодо України. Втім, ні Україну, ні Європу до переговорів залучати не планують – Володимир Зеленський, реагуючи на перебіг російсько-американських перемовин, переніс свій запланований візит до Саудівської Аравії з 19 лютого на 10 березня.

Ймовірно, терміновий безпековий саміт у Парижі скликають через переговори Росії та Сполучених Штатів без залучення європейської сторони. Чи буде присутній Зеленський на саміті Франції 19 лютого, наразі невідомо.