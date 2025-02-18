Франція скликає другий терміновий саміт щодо України та безпеки Європи
До Парижу запросили країни, які не були присутні на першому саміті
Франція хоче провести ще один терміновий саміт для обговорення України та європейської безпеки на тлі заяв адміністрації Дональда Трампа та російсько-американських перемовин у Саудівській Аравії. Про це 18 лютого повідомило агентство Reuters із посиланням на європейських дипломатів.
За даними співрозмовників агентства, Франція планує провести зустріч у середу, 19 лютого. На саміт запрошені такі країни:
- Норвегія,
- Канада,
- Латвія,
- Литва,
- Естонія,
- Чехія,
- Греція,
- Фінляндія,
- Румунія,
- Швеція,
- Бельгія.
Крім того, ймовірно, до саміту можуть приєднатися онлайн представники інших країн.
Нагадаємо, 17 лютого президент Франції Емманюель Макрон скликав терміновий неформальний саміт у Парижі, під час якого європейські лідери обговорили ситуацію в Україні та безпеку в Європі. Однією з тем для обговорення також були можливі переговори з США та Росією – тоді ЗМІ повідомляли, що лідери країн спробують переконати президента США Дональда Трампа «не поспішати».
Втім, вже 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч американських та російських делегатів, під час якої обговорили Україну. Делегації домовилися створити переговорні групи щодо України. Втім, ні Україну, ні Європу до переговорів залучати не планують – Володимир Зеленський, реагуючи на перебіг російсько-американських перемовин, переніс свій запланований візит до Саудівської Аравії з 19 лютого на 10 березня.
Ймовірно, терміновий безпековий саміт у Парижі скликають через переговори Росії та Сполучених Штатів без залучення європейської сторони. Чи буде присутній Зеленський на саміті Франції 19 лютого, наразі невідомо.