ЄС планує заборонити імпорт російського ЗПГ у 2027 році

Європейські країни продовжують імпортувати скраплений природний газ із Росії, попри повномасштабну війну проти України та плани Євросоюзу припинити такі закупівлі. Найбільшим одержувачем російського ЗПГ стала Франція – на неї припадає 42% поставок. Про це повідомляє видання Der Spiegel.

За оцінками дослідників, у 2026 році європейські енергетичні компанії витратять на російський скраплений газ близько 8,7 млрд євро. Його постачають із російського арктичного проєкту «Ямал», а доходи від продажу поповнюють бюджет Росії, який фінансує її військові дії проти України.

Із січня до жовтня 2026 року до портів Євросоюзу прибули 177 танкерів із загалом 12,9 млн тонн російського ЗПГ. Обсяги поставок дещо зросли порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Водночас їхня вартість збільшилася значно відчутніше через подорожчання газу на світовому ринку.

На ціни, зокрема, вплинули конфлікт США та Ізраїлю з Іраном і блокада Ормузької протоки – важливого маршруту для транспортування енергоносіїв.

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Найбільша частка поставок припадає на Францію – 42%. Бельгія та Іспанія разом отримали близько 25% російського скрапленого газу, ще 10% імпорту припало на Нідерланди. Таким чином, основна частина російського ЗПГ надходить до кількох країн Євросоюзу.

За даними Urgewald, близько 81% російського газу, який постачають із проєкту «Ямал», наразі отримує саме Євросоюз. Для його транспортування використовують спеціальні танкери льодового класу, здатні проходити арктичними водами.

Євросоюз готується повністю припинити імпорт російського газу. Нові правила мають набути чинності на початку 2027 року. Водночас через проблеми з постачанням енергоносіїв, зокрема блокаду Ормузької протоки, у Європі лунали пропозиції відкласти запровадження обмежень.

Серед тих, хто виступав за перегляд термінів, був генеральний директор італійської енергетичної компанії Eni. Однак, за інформацією Der Spiegel, Євросоюз наразі не планує змінювати графік запровадження заборони.

Припинення поставок може суттєво ускладнити експорт російського ЗПГ до інших регіонів. Зокрема, транспортування газу з Ямалу до Азії Північним морським шляхом залишається складним через арктичні умови. За даними Der Spiegel, протягом останніх восьми років цим маршрутом у період із листопада до травня пройшло лише 11 партій газу.

Експерт із санкцій організації Urgewald Себастьян Рьоттерс вважає, що втрата європейського ринку стане серйозним ударом для російської арктичної газової галузі. Він закликав Євросоюз не відступати від планів і зберегти заборону на імпорт російського скрапленого газу.