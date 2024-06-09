Ініціатива створення коаліції належить Емманюелю Макрону

Франція запропонувала майже десятку держав приєднатись до коаліції з навчання військових на території України. Про це у неділю, 9 червня, пише «Європейська правда» з посиланням на Welt.

Як йдеться у матеріалі, листи із закликами приєднатися до багатонаціональної коаліції з тренування військових в Україні адресували США, Великій Британії, Польщі, Нідерландам, всім країнам Балтії, Данії та Швеції.

Французький президент Емманюель Макрон сподівається організувати навчання на території України під егідою існуючої тренувальної місії ЄС – EUMAM, що передбачає зміну мандату місії.

Водночас за інформацією журналістів, Німеччина, Італія та Іспанія побоюються долучатися до «коаліції інструкторів». Вони побоюються, що навчання на місцях в Україні можуть становити значний ризик ескалації і втягнути Захід у війну. Крім того, деякі з країн, зокрема Угорщина, висловлюють сумніви в реальності перемоги України у війні з Росією.

Уряд США не хоче брати участь у цій ініціативі. На цьому вкотре наголосив Джон Кірбі з Ради національної безпеки США. Він повідомив, що США давно чітко дали зрозуміти, що не хоче відправляти американські війська в Україну.

Welt зазначає, що у дипломатичних колах ЄС також говорять про те, що є вагомі підстави навчати бійців ЗСУ на території України. Військові були б пристосованіші і їм не потрібно було б їхати за кордон для навчання.