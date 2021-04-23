Традиційний щорічний фестиваль «Французька весна» цього року зазнав втрат у програмі через карантинні обмеження. Проте одна із найпопулярніших її подій, «Фестиваль допрем’єрних показів», розпочнеться 23 квітня.

Фестиваль, що дає глядачам можливість першими побачити нові та найкращі фільми Франції, цього року пройде онлайн. Французький Інститут в Україні та компанія «Артхаус Трафік» покажуть українським глядачам п’ять французьких фільмів різних жанрів. Всі фільми демонструватимуться мовою оригіналу з субтитрами.

Програма «Фестиваль допрем’єрних показів»:

Він і вона

Deux Moi, 2019, 110 хв. Режисер: Седрік Клапіш. У ролях: Франсуа Сівіль, Ана Жірардо

Він та вона, тридцятирічні мешканці Парижа, живуть поряд, ходять тими ж вулицями, користуються тими ж крамницями. Одночасно страждають від тривоги та безсоння. Проте вони не помічають один одного.

Фільм Седріка Клапіша, відомого завдяки фільмам «Париж», «Красуні», «Іспанки», обманює очікування: попри все обіцяне він намагається уникати стереотипів романтичних комедій. Клапіша значно більше від геппі-енду цікаво дослідження своїх героїв.

Ремі та Мелані потрібно насамперед розібратися у собі. Проте маємо не драму, а комедію. Утім насичену драматичними нотками.

Чоловік та жінка: Найкращі роки

Les Plus Belles Années D'une Vie (на головному фото), 2019, 90 хв. Режисер: Клод Лелуш. У ролях: Жан-Луї Трентіньян, Анук Еме, Моніка Белуччі

Продовження знаменитого фільму «Чоловік і жінка» (1966), нагородженого «Оскаром» та «Золотою пальмовою гілкою», а також стрічки «Чоловік і жінка: 20 років потому» (1986). Колишній автогонщик мешкає в будинку для літніх та страждає на хворобу Альцгеймера.

Лелуш, утім, робить вигляд, що його попередніх фільмів не було, що він розповідає незалежну історію (так що хай не лякаються ті, хто не бачив класичних фільмів).

У фільмі знімались ті самі актори, що і у попередніх двох картинах: Анук Еме, Жан-Луї Трентіньян, а також Антуан Сір та Суад Аміду, які грали дітей головних героїв у фільмі 1966 року. Додалась також до зоряного складу Моніка Белуччі.

«П'ятдесят три роки тому я навіть не розумів, що відбувається, я був тоді дуже молодий (на момент зйомок Лелушу було 28 років). Але фільм вирушив у світ, люди впізнавали себе в цій історії. Я отримав тисячі листів від глядачів, які дякували мені. Я зрозумів, що це більше ніж кіно, зрозумів, що фільм залишив слід, але не очікував, що це триватиме так довго», – розповів Лелуш на прес-конференції у Каннах, де фільм показували поза конкурсом.

Він говорив і про числені сумніви щодо зйомок продовження, але «побачив між артистами ту ж магію, що і багато років тому». «У перший день зйомок я сказав команді, що якщо завтра ми не прокинемося щасливими, то далі знімати не будемо. І в перший же день я хотів одразу знімати далі, прямо до кінця», – поділився режисер.

Останнє життя Сімона

La Dernière Vie De Simon, 2019, 103 хв. Режисер: Лео Карман. У ролях: Каміль Кларі, Бенджамін Вуазен, Мартін Карман

Сімон – восьмирічний сирота, який понад усе мріє про сім’ю. Та хлопчик відрізняється від інших дітей: він має здібність перевтілюватися в будь-яку людину, якої коли-небудь торкався.

Генерал де Голль

De Gaulle, 2020, 108 хв. Режисер: Ґебріел ле Бомін. У ролях: Ізабель Карре, Ламбер Вільсон

Розпал Другої світової війни. Франція знесилена й готова здатись, та цьому намагається протистояти генерал де Голль. Він сперечається з урядом, веде перемовини з Черчиллем, звертається до народу.

Це досить старанно розказана історія із непізнаваним у гримі Ламбером Вілсоном у головній ролі.

Школа хороших дружин

La Bonne Épouse, 2020, 108 хв. Режисер: Мартен Прово. У ролях: Жульєт Бінош, Йоланда Моро, Ноемі Львовскі, Едуар Баер, Франсуа Берлеан

Після смерті чоловіка Полетта починає самостійно керувати сімейним бізнесом – школою для домогосподарок, де дівчат навчають готувати, прибирати та виконувати подружні обов'язки. Справа йде до банкрутства, а упевненість жінки підкошується. Тим часом настає травень 1968 року, який змінить усе та переверне з ніг на голову.

Комедія з чудовим акторським складом та ностальгійно знайомим хітом Джо Дассена.