Фрідріх Мерц не зміг набрати 316 голосів, щоб стати канцлером Німеччини

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) не зміг отримати достатню кількість голосів депутатів Бундестагу, щоб обійняти посаду канцлера Німеччини. Про це у вівторок, 6 травня, повідомила Deutsche Welle.

Зазначається, що під час таємного голосування Фрідріха Мерці підтримали 310 депутатів зі 621 поданого голосу. Однак для обрання на посаду канцлера йому було необхідно набрати 316 голосів.

Голова Бундестагу Юлія Клекнер оголосила перерву у парламентському засіданні, щоб депутати провели консультації щодо подальших дій. Як зазначають німецькі медіа, це перший випадок в історії Німеччини, коли призначений канцлер програв на виборах Бундестагу.

Як зазначає Deutsche Welle, відповідно до Конституції Німеччини, протягом двох тижнів Бундестаг має зібратися для повторного голосування. Якщо і в цьому випадку Мерц не отримає необхідних 316 голосів, то під час третього голосування йому для обрання главою уряду буде достатньо просто більшості голосів.

Зазначимо, що у квітні 2025 року заявив про готовність передати Україні німецько-шведські далекобійні крилаті ракети Taurus.

Нагадаємо, дострокові вибори до Бундестагу в Німеччині відбулись 23 лютого 2025 року. Участь у виборах взяли 29 партій. Більшість голосів здобула партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), лідером якої є Фрідріх Мерц. ХДС підтримали 29% виборців.