Російському письменнику Дмитру Бикову вдалось вижити після отруєння у 2019 році

ФСБ Росії причетна до отруєння відомого письменника і літературознавця Дмитра Бикова навесні 2019 року. Про це повідомили розслідувачі Bellingcat.

Журналісти заявляють, що ФСБ стежила за Биковим протягом року, аж поки у квітні 2019 письменник не відчув раптове і гостре погіршення здоров'я під час поїздки регіонами. За даними розслідування, у 2018-2019 роках за Биковим стежили офіцери 2-ї служби ФСБ (яка «бореться з екстремістами і терористами») Володимир Паняєв та Валерій Сухарєв (під паспортом Миколи Горохова).

13 квітня 2019 року Биков полетів у Новосибірськ на проведення національного диктанту. Партнери цього заходу обрали для письменника готель Domina. На той момент Паняєв та Іван Осипов (співробітник ФСБ, який контактує з співробітниками центру «Сигнал», що працює з нервово-паралітичними речовинами) вже були в Новосибірську під іменами Володимир Алексєв і Іван Спиридонов.

Після диктанту Биков з дружиною повернулися до готелю. На наступний після заходу день він почувався добре. 15 квітня він прилетів у Єкатеринбург, де виступав з лекцією, а 16 квітня дружина письменника помітила підозрілого чоловіка в готелі за сніданком.

Після цього подружжя відправилося в аеропорт, щоб летіти в Уфу. Дорогою Биков відчув різке погіршення самопочуття і нудоту. Таким чином, йдеться у розслідуванні, між пробудженням Бикова і першими симптомами минуло приблизно 2,5 години – як і у випадку з Навальним і майже стільки ж, скільки у випадку Кара-Мурзи.

Зразу після того, як літак піднявся у повітря, письменнику ще сильніше погіршало. У нього почалася блювота, він важко дихав і втрачав свідомість. Він ліг на підлогу літака, як робив і Навальний, аргументуючи тим, що так легше.

Після приземлення Биков не міг сам встати, потім у нього порушилося мовлення, він не міг сказати нічого зв'язного, але розумів, що говорять інші. Сам Биков стверджував, що його відчуття дуже схожі на ті, які описував Навальний. Але збігалися не тільки симптоми, а й поведінка влади, яка не хотіла допустити перевезення Бикова до Москви. «Нова газета», де працює письменник, сама оплатила літак з реаніматологами.

«І вже коли "Як-40" вилетів з Красноярська і до Уфи лишалося годину летіти, "з МОЗ надійшла команда розвернути літак в Москву". Пілот зв'язався з лікарнею і повідомив, що через 10 хвилин він повинен буде підкоритися і розвернутися», – зазначено в розслідуванні.

Після цього редакція підключила зв'язки і пілоту дали дозвіл продовжити політ до Бикова. Розслідувачі стверджують, що у письменника було багато схожих симптомів із Навальним. Це гіпергідроз (незвичне потовиділення) та зниження обсягу циркулювання крові при збереженні звичайного ритму серцевих скорочень.

«У Бикова також були схожі лабораторні зміни глікемічного профіля..., але лікарі це списали на те, що в Уфі Бикову вводили багато барбітуратів. Після кількох днів у комі Биков прийшов до тями і залишався деякий час у тій же дезорієнтації, яка спостерігалася і в Навального», – зазначили в розслідувачі.

Лікарі не дійшли до однозначного діагнозу, а Бикова виписали з лікарні через майже два тижні. Як і у випадку з Навальним, вони розглядали версію, пов'язану з декомпенсацією діабету на тлі інфекції. Але ця версія не підтвердилася. Паняєв, Сухарєв і Осипов не відповіли на запити Bellingcat про коментар. Биков сказав, що у нього немає здогадок про можливі мотиви інциденту.