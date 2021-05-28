Росія причетна до щонайменше півтора десятка міжнародних злочинів, – Bellingcat
ГРУ здійснює вбивства й теракти по всьому світу, а їх виконавці отримують за них нагороди в Росії
За останні сім років Bellingcat викрив більш як півтора десятка злочинів за участю російських спецслужб. Про це заявив розслідувач Христо Грозєв під час виступу на слуханнях «Розуміння авторитаризму та клептократії в Росії», що відбулися у Комітеті закордонних справ Палати представників США.
За його словами, впродовж останніх семи років Bellingcat розслідували більш як півтора десятка злочинів. У всіх цих випадках наш аналіз показав, що злочини були сплановані і здійснені російськими спецслужбами.
«Багато з цих злочинів були скоєні за межами території РФ, переважно це замахи на життя або акти саботажу, пояснив він. За більшістю з них стоїть російська військова розвідка – так зване ГРУ», – стверджує Грозєв.
Серед іншого йдеться про:
- організацію вибухів на складах боєприпасів у Чехії наприкінці 2014 року, внаслідок яких загинули мирні мешканці;
- замах на життя болгарського виробника зброї Еміліана Гебрева;
- вибухи на кількох болгарських складах зброї, призначеної для експорту в Грузію та Україну;
- отруєння Сергія і Юлії Скрипалів та Дона Стерджеса у Великій Британії 2018 року;
- вбивство в Берліні в серпні 2019 року громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі;
- отруєння Олексія Навального в серпні 2020 року.
Усі ці вбивства й теракти вчинені безпосередньо під керівництвом ГРУ, а виконавці отримали за них нагороди в Росії.
«Ми виявили понад 30 членів угруповання, які за останнє десятиліття здійснили сотні поїздок по Європі та світу з фіктивними посвідченнями особи, виданими урядом», – сказав він.
У 2019 році Bellingcat зі своїми партнерами також виявили структуру, яка проводила закордонні операції під керівництвом ФСБ, яку називають «службою боротьби з тероризмом і екстремізмом». Ця структура діє під прикриттям так званої групи компаній «Вимпел», що маскується під приватну охоронну фірму, яка належить колишнім офіцерам ФСБ.
«Насправді вона є загоном убивць, що виконує замовлення ФСБ так само як і оперативники ГРУ, члени якого отримали найвищі військові нагороди Росії і пересуваються по світу з виданими урядом фейковими посвідченнями», – додав Грозєв.
Дослідники Bellingcat також заявили про існування програми убивств усередині країни, здійснюваними підрозділом ФСБ, часто у співпраці з іншою структурою ФСБ – науково-технічною службою, яка надає допомогу з використання хімічної зброї та маскування його слідів. Саме ці два підрозділи ФСБ, очевидно, спланували і вчинили отруєння Олексія Навального в серпні 2020 року.
Члени тих самих груп вели систематичне стеження за іншими, щонайменше п'ятьма, громадянами РФ, які врешті були отруєні невстановленими хімічними речовинами, і принаймні троє з них померли, додав він. Серед жертв були політичні опозиціонери, зокрема Володимир Кара-Мурза, який був отруєний щонайменше двічі, а також інші російські журналісти та правозахисники.Р
озслідування показують розгортання російської програми розробки й виготовлення заборонених токсинів та нервово-паралітичних речовин в обхід Росією зобов'язань відповідно до Конвенції про хімічну зброю.