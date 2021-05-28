За останні сім років Bellingcat викрив більш як півтора десятка злочинів за участю російських спецслужб. Про це заявив розслідувач Христо Грозєв під час виступу на слуханнях «Розуміння авторитаризму та клептократії в Росії», що відбулися у Комітеті закордонних справ Палати представників США.

За його словами, впродовж останніх семи років Bellingcat розслідували більш як півтора десятка злочинів. У всіх цих випадках наш аналіз показав, що злочини були сплановані і здійснені російськими спецслужбами.

«Багато з цих злочинів були скоєні за межами території РФ, переважно це замахи на життя або акти саботажу, пояснив він. За більшістю з них стоїть російська військова розвідка – так зване ГРУ», – стверджує Грозєв.

Серед іншого йдеться про:

організацію вибухів на складах боєприпасів у Чехії наприкінці 2014 року, внаслідок яких загинули мирні мешканці;

замах на життя болгарського виробника зброї Еміліана Гебрева;

вибухи на кількох болгарських складах зброї, призначеної для експорту в Грузію та Україну;

отруєння Сергія і Юлії Скрипалів та Дона Стерджеса у Великій Британії 2018 року;

вбивство в Берліні в серпні 2019 року громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі;

отруєння Олексія Навального в серпні 2020 року.

Усі ці вбивства й теракти вчинені безпосередньо під керівництвом ГРУ, а виконавці отримали за них нагороди в Росії.

«Ми виявили понад 30 членів угруповання, які за останнє десятиліття здійснили сотні поїздок по Європі та світу з фіктивними посвідченнями особи, виданими урядом», – сказав він.

У 2019 році Bellingcat зі своїми партнерами також виявили структуру, яка проводила закордонні операції під керівництвом ФСБ, яку називають «службою боротьби з тероризмом і екстремізмом». Ця структура діє під прикриттям так званої групи компаній «Вимпел», що маскується під приватну охоронну фірму, яка належить колишнім офіцерам ФСБ.

«Насправді вона є загоном убивць, що виконує замовлення ФСБ так само як і оперативники ГРУ, члени якого отримали найвищі військові нагороди Росії і пересуваються по світу з виданими урядом фейковими посвідченнями», – додав Грозєв.

Дослідники Bellingcat також заявили про існування програми убивств усередині країни, здійснюваними підрозділом ФСБ, часто у співпраці з іншою структурою ФСБ – науково-технічною службою, яка надає допомогу з використання хімічної зброї та маскування його слідів. Саме ці два підрозділи ФСБ, очевидно, спланували і вчинили отруєння Олексія Навального в серпні 2020 року.

Члени тих самих груп вели систематичне стеження за іншими, щонайменше п'ятьма, громадянами РФ, які врешті були отруєні невстановленими хімічними речовинами, і принаймні троє з них померли, додав він. Серед жертв були політичні опозиціонери, зокрема Володимир Кара-Мурза, який був отруєний щонайменше двічі, а також інші російські журналісти та правозахисники.Р

озслідування показують розгортання російської програми розробки й виготовлення заборонених токсинів та нервово-паралітичних речовин в обхід Росією зобов'язань відповідно до Конвенції про хімічну зброю.