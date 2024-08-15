Стадіон Львівського фахового коледжу спорту на Княгині Ольги, 3

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський фаховий коледж спорту» у вівторок, 13 серпня, уклав угоду з ТОВ «Будівельна корпорація РСГ» на реконструкцію футбольного поля на вулиці Княгині Ольги, 3. Згідно з системою публічних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 14,3 млн грн. Відремонтувати футбольне поле планують до 15 жовтня 2024 року. Договірна ціна угоди тверда, тому підрядник не може збільшувати вартість робіт. ZAXID.NET проаналізував кошторисну документацію й встановив, що ціни на окремі матеріали вищі за ринкові й замовник потенційно переплачує майже 1,2 млн грн.

Згідно з технічним завданням, у серпні підрядник має вирівняти фундаменти та підготувати основи під синтетичне покриття. У вересні та жовтні планують покласти синтетичне покриття поля, встановити огородження та освітлення. Термін експлуатації поля має становити десять років. Для виконання робіт «Будівельна корпорація РСГ» може залучати субпідрядників. Фінансуватимуть роботи на 50% за гроші з місцевого бюджету. Інші 50% надасть благодійний фонд «1963», який у 2022 році створили у ФК «Карпати».

Зазначимо, що тендер на ремонт футбольного поля на Княгині Ольги, 3 намагалися провести ще у 2022 році. Однак тоді торги скасували через початок повномасштабного вторгнення. Очікувана вартість робіт становила 14,9 млн грн.

У кошторисі на реконструкцію поля найбільша сума, 4,1 млн грн, припадає на штучну траву Italgreen Double X62. Замовник планує оплачувати по майже 833 грн на м². Матеріал такої ж марки можна знайти на сайті харківського ТОВ «Фаворит спорт». ZAXID.NET зателефонував до компанії, представник якої зазначив, що за м² Italgreen Double X62 потрібно заплатити 15 євро (673,5 грн). Відтак загальна переплата за штучну траву для стадіону може становити 939 тис. грн.

Вартість щебеневого відсіву фракції 2-5 мм у кошторисі становить 1740 грн за м³. ZAXID.NET зателефонував до київської компанії Express Tehbud, яка має філію у Львові, де зазначили, що щебінь фракції 2-5 мм з доставкою на вулицю Княгині Ольги коштуватиме 1200 грн за м³. За такий вид щебеню можуть переплатити 121 тис. грн. Щебінь із природного каменю (фракція 5-20 мм) марки М1000 планують купувати по 1740 грн за м³. Однак Express Tehbud пропонує такий щебінь по 1200 грн за м³. Приблизна передплата може становити 49 тис. грн.

Крім цього, у кошторисі вартість сталевих профільних труб (60 на 40 мм, товщина стінки – 3,0 мм) становить 318 грн за метр. Компанія «Рібер» продає такі ж труби по 156,9 грн за метр. Вартість сталевого троса 6 мм у ПВХ оболонці у кошторисі вказали по 66,8 грн за метр. Водночас на ринку можна знайти пропозиції по 50 грн за метр. Потенційна переплата на двох позиціях становить 65 тис. грн. Зазначимо, що замовник вказав у кошторисі набагато більше позицій, з яких неможливо точно ідентифікувати товар й порівняти з ринковою вартістю. Через це загальна сума переплати може бути іншою.

Додамо, що Львівський фаховий коледж спорту працює з 1996 року. З серпня 2023 року директором є Андрій Окопний.

Згідно з аналітичною системою YouControl, ТОВ «Будівельна корпорація РСГ», яке перемогло в аукціоні, зареєстроване 2020 року й займається будівництвом. Директором та власником компанії є підприємець з Прикарпаття Роман Павелчак. У грудні 2023 року ТОВ «Будівельна корпорація РСГ» перереєструвалося у Львові, а до того працювало у Ківерцях Волинської області. У листопаді 2023 року ZAXID.NET повідомляв, що компанія за 684 тис. грн відремонтувала баскетбольний майданчик у Яворові. Договір на ремонт Яворівська міськрада уклала з ТОВ «Будівельна корпорація РСГ» вже після завершення робіт.

Нагадаємо, що у 2023 році РСГ також перемогла у двох тендерах на ремонт футбольного поля (72,57 млн грн) і бігових доріжок у Ківерцях (72,58 млн грн). Після цього Національна поліція зверталася до міської ради Ківерців й повідомляла, що замовник не вказав у тендерній документації інформацію про антикорупційну програму та наказ про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми від учасника. Міська рада скасувала торги, але РСГ оскаржила таке рішення в Антимонопольному комітеті та отримала підряди. Проте прокуратура Волинської області повідомила, що угоди такі розірвали, а закупівлі назвали «неефективним використанням коштів з місцевого бюджету».