Село Хітар, де будуватимуть новий спортивний майданчик

Славська селищна рада уклала договір з ТОВ «Торгово-промислова компанія "Будспорт"» на будівництво мультифункційного спортивного майданчика по вулиці Шевченка в селі Хітар. На системі публічних закупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить 4,2 млн грн. Ціна договору тверда, тому підрядник не може змінювати вартість будівництва. Збудувати спортивний майданчик планують до кінця 2024 року.

Згідно з технічною документацією, підрядник облаштує майданчик на площі майже 650 м², встановить металеву огорожу з сітки та бетонних блоків, встановить освітлення. Поверхню майданчика мають замостити покриттям червоного кольору з гумової крихти, щебенем, а на тротуарах покладуть бруківку. Підрядник придбає такий інвентар: футбольні ворота, волейбольні сітки та стійки, баскетбольний стенд, вісім лавок, дитяча гірка, три гойдалки, пісочниця з кришкою тощо.

Зазначимо, що село Хітар, де планують збудувати майданчик, розташоване за 33 км від міста Сколе. Населення села становить приблизно 400 людей.

Єдиним учасником і переможцем аукціону стало ТОВ «ТПК "Будспорт"». Згідно з аналітичною системою YouControl, компанія зареєстрована у Львові й з 2017 року спеціалізується на будівельних роботах. Керівником є Павло Семак, а власником Роман Блащак. З початку 2024 року ТОВ «ТПК "Будспорт"» отримало підрядів на майже 15 млн грн, а за 2023 рік – на майже 50 млн грн. Як повідомляв ZAXID.NET у червні 2024 року, також ТОВ «ТПК "Будспорт"» отримав підряд на ремонт спортивного майданчика у Львові за 9,4 млн грн.

У судовому реєстрі можна знайти ухвалу, в якій йдеться, що ТОВ «ТПК "Будспорт"» підозрюють у крадіжці 4,8 млн грн на будівництві спортивного розважального комплексу в селі Зубра біля Львова. Згідно з документами, компанія не встановила обладнання, за яке їй заплатив замовник, й завищила вартість робіт. Також сайт NGL.media розповідав, що власника ТОВ «ТПК "Будспорт"» Романа Блащака неодноразово викривали у зловживаннях на бюджетних закупівлях. Зокрема, він як ФОП отримав підряд на будівництво спортмайданчика у Славському й завищив ціну на 1,2 млн грн.