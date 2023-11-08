Стадіон імені Євгена Смука відкрили у липні 2023 року

Яворівська міська рада провела тендер на ремонт покриття баскетбольного майданчика на стадіоні імені Євгена Смука, що на вулиці Львівській, 32. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що переможця аукціону обрали 3 листопада. Однак у коментарі ZAXID.NET представництво стадіону Смука зазначило, що «Будівельна корпорація "РСГ"» вже відремонтувала баскетбольний майданчик приблизно місяць тому за 684 тис. грн.

Зазначимо, що стадіон імені Євгена Смука урочисто відкрили 16 липня до 647-річчя міста Яворова. Стадіон складається з відкритих спортивних майданчиків для футболу, мініфутболу, баскетболу, бігових доріжок.

За інформацією бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, ТзОВ «Будівельна корпорація "РСГ"» працює з грудня 2020 року. Спочатку вона була зареєстрована у Львові, але у червні 2023 року перереєструвалась в місті Ківерці Волинської області. Основним видом діяльності підприємства є будівництво споруд. Однак також «РСГ» займається роздрібною торгівлею пальним та спортивним інвентарем. Керівником компанії є Роман Павелчак з Долини Івано-Франківської області.

Зазначимо, що у 2023 році «РСГ» також перемогла у двох тендерах на ремонт футбольного поля (72,57 млн грн) і бігових доріжок у Ківерцях (72,58 млн грн). Національна поліція звернулася до міської ради Ківерців з листом про те, що замовник не вказав у тендерній документації інформацію про антикорупційну програму та наказ про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми від учасника. Після цього міськрада скасувала торги. Однак «РСГ» оскаржила таке рішення в Антимонопольному комітеті та 14 серпня уклала договори на ремонт футбольного поля та бігових доріжок. Згодом, 22 вересня, прокуратура Волинської області повідомила, що угоди такі розірвали, а закупівлі назвали «неефективним використанням коштів з місцевого бюджету».

«Замовник провів відкриті торги, маючи на той момент в бюджеті територіальної громади на ці роботи лише 133 тисячі гривень. Крім того, переможець торгів не підтвердив свою відповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, що були визначені замовником робіт. Також один із субпідрядників, які мав залучатися до виконання робіт, нещодавно був притягнутий до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції», – пояснили у прес-службі Волинської області.