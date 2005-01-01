Футбольний клуб «Металург» із Запоріжжя припинив своє існування

СпортКатерина Чурилова, сьогодні, 19:57900

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Футбольний клуб «Металург» із Запоріжжя припинив своє існування
фото з відкритих джерел
Фанати клубу на трибуні

Запорізький футбольний клуб «Металург» оголосив про припинення свого існування. Як повідомило «Громадське», у керівництві клубу розповіли, що атестаційний комітет ФФУ відмовив їм у видачі атестату на сезон 2018-2019 років, через що «Металург» не зможе брати участь у професійних змаганнях.

Причиною відмови стало прострочення в поданні документів щодо проведення домашніх матчів.

Зазначається, що «Металург» планував грати на стадіоні «Локомотив», а перед цим провести декілька матчів на Дніпропетровщині. Проте, це не задовольнило ФФУ.

«Ми дякуємо всім, хто весь час існування «Металурга» був разом з нами. Просимо з розумінням поставитися до рішення про закриття клубу», — заявили у клубі, додавши, що фінансування на наступний сезон у них було.

2015 року запорізький «Металург» уже знімався з чемпіонату України через недостатнє фінансування.

«Металург» було засновано 1935 року. За свою історію команда тричі вигравала чемпіонат УРСР і одного разу пробилася у фінал Кубка України.

Як писав ZAXID.NET, у МВС України раніше оприлюднили перелік футбольних клубів, який правоохоронці підозрюють у проведенні договірних матчів. Серед них є й запорізький «Металург».

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