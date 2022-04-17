Футболісти й тренери клубу «Прикарпаття» під час військової присяги

Після початку повномасштабного вторгнення держави-терориста Росії в Україну футбольний клуб «Прикарпаття» з Івано-Франківська майже повним складом приєднався до лав Збройних сил України. Як йдеться у сюжеті телеканалу «Футбол», 14 гравців і тренери команди одночасно склали військову присягу. Це перший подібний випадок в українському футболі.

Футболісти зізнаються, що спочатку не хотіли вступати до ЗСУ, оскільки боялися бути тягарем для війська, оскільки не мали ніякого вміння воювати.

Проте це побоювання минуло після спілкування з військовим комісаром. Він пояснив, що їх усьому вчитимуть, готуватимуть, покажуть, як захищати Україну.

«Був страх не служити, а страх того, щоб не заважати. Бо тут професіонали своєї справи. Це як узяти до професійної команди футболіста з району. Так само брати в армію футболіста, який нічого не вміє. Але коли військком прийшов і пояснив, що нас будуть готувати поступово, дадуть ази, як тримати зброю, як воювати, захищати Україну», – розповів один із футболістів Василь Цюцюра

За словами футболіста, їх уже «познайомили з автоматом, навчили його розбирати, чистити, стріляти», а також «заходити на караул».