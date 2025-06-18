Учасники саміту G7 разом із Володимиром Зеленським

Лідери держав-членів «Групи семи» (G7) на саміті в Канаді підтримали зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Про це у вівторок, 17 червня, повідомила пресслужба прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

У спільній заяві за результатами саміту лідери «Великої сімки» визнали, що Україна зобов’язалася дотримуватися безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія повинна зробити те саме. Також під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте лідери обговорили подальшу підтримку України.

«Лідери G7 рішуче налаштовані розглянути всі варіанти максимального тиску на Росію, включаючи фінансові санкції», – додали в заяві.

Окрім того, лідери «Великої сімки» (США, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та Японії) заявили про важливість «конструктивних та стабільних» відносин з Китаєм, але водночас закликали країну утриматися від ринкових викривлень і надвиробництва, вирішувати глобальні виклики та сприяти міжнародному миру та безпеці. Вони також висловили занепокоєння активністю КНР у Східно- та Південнокитайському морях, ситуацією довкола Тайванської протоки.

Також лідери G7 висловили стурбованість програмами КНДР з розробки ядерної зброї та балістичних ракет. Вони визнали необхідність спільно розв’язувати проблему крадіжок криптовалюти Північною Кореєю, які сприяють розвитку програми.

Напередодні неназване джерело телеканалу CBS News у канадському уряді повідомило, що спільної заяви лідерів G7 щодо війни в Україні не буде, оскільки США не погодилися з остаточним формулюванням. Зокрема, адміністрація Дональда Трампа не хотіла, щоб деякі гострі формулювання щодо Росії були включені до спільної заяви, вважаючи, що це може зашкодити переговорам з Москвою про припинення війни в Україні.

Під час завершальної пресконференції журналісти вимагали від Марка Карні пояснень про те, що саме завадило ухваленню заяви G7.

Прем’єр-міністра Канади пояснив, що замість спільної заяви було ухвалено «заяву головуючого на саміті», яка висловлює підтримку зусиллям президента Трампа досягти справедливого і тривалого миру та фіксує готовність України до безумовного припинення вогню та аналогічний заклик до Москви. За словами Карні, всі лідери G7 погодилися з цим формулюванням.

Нагадаємо, упродовж 16-17 червня в канадському Кананаскісі відбувався саміт лідерів держав-членів «Групи семи» (G7). Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт як гість у вівторок, 17 червня. Планувалось, що на полях саміту Зеленський зустрінеться з Трампом, зокрема, щоб обговорити потенційну купівлю у США оборонного пакета для України. Однак 17 червня речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент США достроково покидає саміт і повертається до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході.