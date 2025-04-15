Поліцейський біля тіл загиблих від ракетного удару по Сумах, 13 квітня 2025 рік

США повідомили союзникам з «Великої сімки» (G7), що не підтримають спільну заяву із засудженням ракетного удару по Сумах 13 квітня, оскільки хочуть продовжити переговори з Москвою в потрібному напрямі. Про це у вівторок, 15 квітня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

В адміністрації президента США Дональда Трампа заявили союзникам з G7, що не можуть підписати заяву із засудженням нападу РФ, адже «працюють над збереженням простору для мирних переговорів».

За словами джерел інформагентства, Канада, яка цього року головує у «Великій сімці», заявила союзникам, що без підтримки США неможливо ухвалити цю заяву.

Як свідчать отримані журналістами чернетки, у заяві G-7 планувалося сказати, що напад на Суми є доказом того, що Росія прагне продовжувати війну.

Посольство США в Лондоні відмовилося від коментарів. Білий дім, Рада національної безпеки США й уряд Канади не відразу відповіли на запити Bloomberg про коментарі.

Після ракетного удару по Сумах майже 50 країн і міжнародних організацій виступили на підтримку України, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 квітня.

G7 – неформальний міжнародний клуб розвинених індустріальних країн Заходу. До нього входять Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Великобританія та США.

Нагадаємо, вранці 13 квітня російські військові атакували центральну частину Сум. Для удару росіяни застосували дві балістичні ракети. Наразі відомо про 35 загиблих, поранення отримали 129 людей, з яких 17 – діти.

Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що росіяни завдали удару по місту балістичними ракетами типу «Іскандер-М». Обстріл здійснили російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей РФ.