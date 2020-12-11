Прокурорка Міжнародного кримінального суду (МКС) Фату Бенсуда оголосила про завершення попереднього розслідування у справі «Ситуація в Україні». Заяву прокурорки опублікувала прес-служба МКС у п’ятницю, 11 грудня.

«Мій термін перебування на посаді прокурора Міжнародного кримінального суду наближається до завершення, і як я повідомила минулого року у своєму звіті на щорічній Асамблеї держав-учасниць, моїм наміром є, наскільки це можливо, дійти визначень в усіх справах, за якими проводилися попередні розслідування під час виконання мого мандату. В тому ж самому звіті я зазначила, що є цілком імовірним те, що деякі з попередніх розслідувань перейдуть до стадії розслідування. Сьогодні я можу повідомити, що в результаті ретельного та незалежного процесу розгляду, ситуація в Україні визнана такою, що відповідає критеріям Статуту для відкриття розслідування», – сказано в заяві прокурорки.

За її словами, на цей час існують розумні підстави вважати, що широкий діапазон діянь, скоєних в контексті ситуації в Україні, становлять воєнні злочини та злочини проти людяності в межах юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Ці висновки будуть докладніше розглянуті у щорічній Доповіді суду щодо результатів проведення попереднього розслідування.

Як розповіла Фату Бенсуда, наступним кроком в цьому процесі має бути звернення до суддів Палати попереднього провадження Суду за дозволом на розслідування. Це питання вона має намір обговорювати з наступним Прокурором, як тільки його буде обрано, під час передачі справ.

«Рухаючись в напрямку наступної стадії стосовно ситуації в Україні, я повною мірою розраховую на підтримку влади України, а також однаково закликаю до співпраці всі сторони конфлікту», – наголосила прокурорка.

Попереднє розслідування у справі «Ситуація в Україні» було відкрито 24 квітня 2014 року на підставі заяви уряду України про визнання юрисдикції МКС, до якої згодом було приєднано другу заяву України, подану у 2015 році, щоб охопити ймовірні злочини, які, як стверджується, тривають на території України протягом усього періоду з 20 лютого 2014 року.

Нагадаємо, у 2018 році Гаазький суд зобов'язав Росію компенсувати збитки українських інвесторів у Криму, однак Росія це рішення не визнала.