Натхненням і для авторів, і для героїні фільму «Смак свободи» стала кулінарна книга Ольги Франко. Пропонуємо зварити борщ за її рецептом. У книзі Ольги Франко є кілька різних рецептів борщу: з вушками, квашенимя яблуками тощо. Пропонуємо найпростіший.

Інгредієнти:

ребра свинячі 250 г

борщовий квас 0,5 л

буряк 1 кг

сік з буряка 200 мл

Борщовий квас:

2/3 3-літрової банки заповнити заздалегідь промитими, почищеними і порізаними буряками, залити їх кип’яченою водою і поставити в тепле місце, щоб скисли. Можна додати кілька шматочків черствого житнього хліба, тоді буряки швидше вкиснуть.

Кадр з фільму «Смак свободи»

Зварити бульйон на реберцях (можна взяти інше м’ясо, яке смакує), процідити. Додати дрібно порізані буряки, долити борщовий квас, посолити і варити на повільному вогні, доки буряк не стане м’яким. В готовий борщ додати свіжовитиснутий сік буряка – для кольору.

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