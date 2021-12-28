Своє 80-річчя урочисто відсвяткувала Галицько-Волинська радіотехнічна бригада. Таке дійство військові проводять традиційно. Цього ж року майданчиком для святкувань став Львівський палац мистецтв.

«Для Львівського палацу мистецтв – це велика честь, що це відбувається в наших стінах. Це наш обов'язок бути майданчиком для гідного представлення всіх тих, хто заслуговує на повагу, на подяку. Військовослужбовців насамперед. Особливо зараз в такий складний час для нашої держави. Велика подяка особовому складу бригади за мирне небо», – каже директор Львівського палацу мистецтв Юрій Візняк.

На урочистості, під звуки військового оркестру, кращих нагородили медалями, відзнаками та грамотами. Водночас декілька військовослужбовців отримали нове військове звання. Завершилось дійство святковим концертом.

«Таке дійство проводиться традиційно, щоб вшанувати ветеранів, вшанувати загиблих. В нас, на жаль, є загиблі. А також нагородити та відзначити кращих. Потрібно це і для підняття бойового духу», – каже полковник Сергій Симітко, командир Першої Галицько-Волинської радіотехнічної бригади.

Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада створена 30 грудня 1940 року. Це був батальйон візуального спостереження, оповіщення та зв'язку, а згодом його трансформували у бригаду. Завдання бригади – провадити радіолокаційну розвідку для забезпечення своєчасного виявлення повітряного нападу противника, видачу радіолокаційної інформації черговим силам Повітряних Сил ЗСУ. Бригада виконує завдання з охорони державного кордону України у повітряному просторі 7 західних областей України. Зараз декілька підрозділів виведені в район ООС. Близько 850 членів бригади брали участь в АТО. З них 51 жінка.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter