Господарський суд Львівської області відмовився повернути у власність Львівської міської ради дві ділянки в Рясне-Руському. У 2020 році цю землю приватизували новостворені гаражні кооперативи.

Йдеться про дві ділянки площею 0,6 га та 2,5 га, які у 2020 році Рясне-Руська сільська рада передала у власність ОГК «ГБК "Мотогараж"» та ОГК «ГБК "Автосвіт"» відповідно. Однак ці ділянки розташовані на території, що за генеральним планом Львова належить до території багатоповерхової житлової забудови й сільрада не мала права передавати цю землю під приватизацію.

Через це Франківська окружна прокуратура звернулась в суд. 25 березня Господарський суд Львівської області у задоволенні позову відмовив і залишив ці дві ділянки у власності ОК «Мотогараж» та «Автосвіт». Міська рада буде оскаржувати рішення в апеляції.

ОГК «ГБК "Мотогараж"» зареєстрований у лютому 2020 року. Його співвласниками є львів’янин Ігор Худа, власник будівельних компаній «Львівська девелоперська група» та «Дельта груп Захід» Олександр Сокотун та мешканець Київської області Анатолій Глушак.

Серед власників кооперативу «Автосвіт» є дружина ексчиновника Рясне-Руської сільради Єгора Сухецького – Марія Скобало. Також співвласниками кооперативу є мешканець Жовківського району Андрій Сокіл і житель Рясне-Руського Василь Якимець.