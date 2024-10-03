Гарбузові оладки з грушею та мигдалем. Рецепт дня0
До теми
- Гарбузово-яблучний пудинг. Рецепт дня ZAXID.NET
- Гарбузовий чізкейк без випікання. Рецепт дня ZAXID.NET
- Запечені гарбузові оладки. Рецепт дня ZAXID.NET
Поки на городі доходять уже останні осінні гарбузи, встигніть приготувати сезонну страву – гарбузові оладки з грушею та мигдалем. Поєднання таких різноманітних інгредієнтів вас приємно вразить і оладки з легкістю можуть стати вашим улюбленим сніданком.
Інгредієнти:
- гарбуз — 200-250 г;
- груша — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 1-2 ст. л;
- мигдаль;
- мед;
- сіль, кориця, підсолоджувач за смаком.
Спосіб приготування:
Гарбуз натерти на дрібній тертці, додати яйце, дрібку солі, кориці, борошна (кількість залежить від соковитості гарбуза, якщо соковитий, то дайте 2 ложки). Борошно можна взяти будь-яке. Всі інгредієнти перемішайте, пише «РБК-Україна».
Додайте у тісто грушу, нарізану кубиками і подрібненого мигдалю. Можна ще додати підсолоджувач (стевію, мед).
На сковорідку дайте декілька крапель олії та обсмажуйте до готовності.
Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»