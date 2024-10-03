Поки на городі доходять уже останні осінні гарбузи, встигніть приготувати сезонну страву – гарбузові оладки з грушею та мигдалем. Поєднання таких різноманітних інгредієнтів вас приємно вразить і оладки з легкістю можуть стати вашим улюбленим сніданком.

Інгредієнти:

гарбуз — 200-250 г;

груша — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 1-2 ст. л;

мигдаль;

мед;

сіль, кориця, підсолоджувач за смаком.

Спосіб приготування:

Гарбуз натерти на дрібній тертці, додати яйце, дрібку солі, кориці, борошна (кількість залежить від соковитості гарбуза, якщо соковитий, то дайте 2 ложки). Борошно можна взяти будь-яке. Всі інгредієнти перемішайте, пише «РБК-Україна».

Додайте у тісто грушу, нарізану кубиками і подрібненого мигдалю. Можна ще додати підсолоджувач (стевію, мед).

На сковорідку дайте декілька крапель олії та обсмажуйте до готовності.

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