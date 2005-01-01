Генеральна Асамблея ООН прийняла бюджет на два роки

Новий бюджет на $285 млн менший від попереднього

Генеральна Асамблея ООН прийняла бюджет на найближчі два роки. Він складе $5,395 млрд, повідомляє «Укрінформ».

При цьому спочатку генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш просив більше $5,4 млрд на 2017 і 2018 роки. Дебати щодо розміру бюджету велися в комітеті Генасамблеї ООН з адміністративних і бюджетних питань.

Традиційно бюджет ООН формується з внесків 193 держав, які входять в організацію. Розмір цих внесків залежить від платоспроможності країни і розраховується виходячи з середнього показника ВВП та доходу на душу населення країни. Розмір внеску однієї країни не повинен перевищувати 22% всього бюджету організації. Найбільші внески в ООН робить США - 22%. В числі лідерів по фінансуванню ООН також Японія (9,6%) і Китай (7,9%).

Між тим, Сполучені Штати привітали скорочення бюджету ООН на $285 млн. «На додаток до цього значного заощадження коштів ми скоротили роздуті функції управління і підтримки в ООН, зміцнивши підтримку ключових пріоритетів США у всьому світі, і підвищили дисципліну і звітність у рамках всієї системи ООН», – відзначила посол США в ООН Ніккі Гейлі.

Як відомо, президент США Дональд Трамп неодноразово критикував загальну ефективність ООН, заявивши, що організація мало що робить для вирішення глобальних проблем. Одразу після перемоги на виборах Трамп заявляв, що буде наполягати на реформах і змінах в Організації.

У вересні Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив із заявою про реформу Організації Об'єднаних Націй, на підтримку якої виступили 128 країн. За його словами, декларація щодо реформи ООН, яка складається із 10 пунктів, спрямована на спрощення процедур та децентралізацію рішень, з більшою прозорістю, ефективністю та підзвітністю.