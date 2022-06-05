Алєксандр Дворніков «відомий» причетністю до масової загибелі цивільного населення в Сирії

Кремль встановив командувачу військ РФ в Україні генералу Алєксандру Дворнікову, відомому як «сирійський м’ясник» (через вчинені воєнні злочини в Сирії, що призвели до загибелі великої кількості цивільного населення – ред.), терміни для захоплення Сєвєродонецька. Про це заявив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай, пише NV.ua.

За його словами, Дворнікову поставлено завдання до 10 червня взято Сєвєродонецьк під повний контроль окупаційних військ, або замкнути кільце навколо міста, відрізавши українські сили, які його захищають.

«На сьогодні Дворніков отримав завдання до 10 червня або захопити повністю Сєвєродонецьк, або повністю перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут та взяти її під контроль. Тому зараз величезна кількість сил, усе, що було в окупантів, усі резерви кинуті на виконання цих двох завдань», – пояснив Гайдай.

Зазначимо, що після втрати контролю над більшою частиною Сєвєродонецька українським військовим вдалося провести успішну контратаку, відкинувши сили ворога та зв’язавши їх вуличними боями, що суттєво ускладнило завдання російської артилерії та авіації, оскільки під удари тепер можуть потрапити й самі росіяни.