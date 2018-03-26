Геннадій Москаль пожалівся на невелику заробітну платню

Зарплата Москаля становить 8 тис. грн, а пенсія — 17 тис. грн

Губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль розповів, що отримує таку ж заробітну плату, як і рядовий поліцейський – вісім тисяч гривень. Про це він сказав в інтерв'ю «Українській правді».

«Я бачив по телевізору, як один поліцейський жалівся, що отримує вісім тисяч. Так я також отримую вісім тисяч. Мені встановили оклад 11 тисяч. З них маю сплатити ПДВ, військовий, пенсійний, соціальний збір. Чотири тисячі я отримую авансу, чотири тисячі – зарплати, і ні в чому собі маю не відмовляти», – сказав Москаль.

За його словами, його «рятує» пенсія у 17 тис. грн. «Мене рятує пенсія, оскільки я пішов в 2005 році на держслужбу з посади заступника міністра. Я отримав дуже велику пенсію – 17 тисяч. Можу з нею прожити та на ті вісім тисяч хрін, вибачте, положити», – розповів губернатор.

Також він зазначив, що не допомагає своїм дітям, оскільки вони «дуже добре заробляють».

Москаль додав, що наразі має контракт з президентом Петром Порошенком і за законом має перебувати на посаді губернатора, поки не буде обраний новий глава держави. Він не виключив, що якщо Порошенко переможе на чергових виборах і знову запропонує йому обійняти посаду глави Закарпатської чи іншої області, то погодиться на це, але якщо не запропонує – не образиться.

За його словами, він пішов би у відставку, якби когось із його підлеглих упіймали на хабарі. Москаль додав, що «порядна людина зобов'язана це зробити».