Генпрокурор Польщі ініціював заборону в країні Комуністичної партії
Генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро подав до Конституційного суду клопотання про заборону польської Комуністичної партії. Він вважає її дії несумісними з конституцією.
«Комуністична партія Польщі, серед іншого, посилається в своїй програмі та практиці на тоталітарні методи і практики комунізму, що є несумісним з Конституцією Республіки Польща», – йдеться у поданні генпрокурора.
Національна прокуратура провела аналіз, який показав, що члени Комуністичної партії Польщі ставлять під сумнів демократичний порядок в Польщі. За даними прокуратури, члени КПП «прямо закликають до революції, подібної до Жовтневої революції в Росії, після якої до влади прийшли більшовики».
«З цієї причини генеральний прокурор вирішив, що і цілі, і діяльність Комуністичної партії Польщі повинні бути визнані несумісними з конституцією, а її діяльність повинна бути припинена», – наголосили у прокуратурі.
До слова, в Україні Комуністичну партію остаточно заборонили в січні 2016 року.