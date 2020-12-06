Генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро подав до Конституційного суду клопотання про заборону польської Комуністичної партії. Він вважає її дії несумісними з конституцією.

«Комуністична партія Польщі, серед іншого, посилається в своїй програмі та практиці на тоталітарні методи і практики комунізму, що є несумісним з Конституцією Республіки Польща», – йдеться у поданні генпрокурора.

Національна прокуратура провела аналіз, який показав, що члени Комуністичної партії Польщі ставлять під сумнів демократичний порядок в Польщі. За даними прокуратури, члени КПП «прямо закликають до революції, подібної до Жовтневої революції в Росії, після якої до влади прийшли більшовики».

«З цієї причини генеральний прокурор вирішив, що і цілі, і діяльність Комуністичної партії Польщі повинні бути визнані несумісними з конституцією, а її діяльність повинна бути припинена», – наголосили у прокуратурі.

До слова, в Україні Комуністичну партію остаточно заборонили в січні 2016 року.