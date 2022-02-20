Генеральний штаб Збройних сил України у неділю, 20 лютого, заявив про появу фейкової сторінки ЗСУ у Twitter.

Мова йде про акаунт Armed Forces of Ukraine (@UkrArmedForces), створений у лютому цього року. Генштаб повідомляє, що фейкова сторінка може використовуватись Росією для пропаганди.

У відомстві також нагадали, що офіційна верифікована сторінка ЗСУ у Twitter — @GeneralStaffUA.

Зауважимо, що Росія останніми днями за допомогою підконтрольних Кремлю інформаційних ресурсів намагається нагнітати обстановку на Донбасі, розповсюджуючи фейки про обстріл непідконтрольних Україні територій. Таким чином російські агресори звинувачують Україну в обстрілах і, ймовірно, намагаються спровокувати масштабну війну.

Як інформував ZAXID.NET, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний раніше заявив, що російські кадрові військові та спецслужби готують теракти на окупованих територіях Донбасу, жертвами яких мають стати мирні жителі. Москва прагне використати це як привід для звинувачення України і введення регулярних підрозділів російських збройних сил під виглядом «миротворців».