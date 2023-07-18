За добу на Донеччині сталося 36 бойових зіткнень

Російські окупаційні війська наступають у районі Купʼянська, Кремінної, Бахмуту та Донецька, а Сили оборони продовжують просування на Бердянськ і Мелітополь та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За добу на Донеччині сталося 36 бойових зіткнень. У напрямку Купʼянська росіяни наступали на захід від Лимана Першого, але безуспішно.

У районі Кремінної ворог атакував на захід від Діброви й на схід від Веселого. Російську атаку успішно відбили українські захисники.

Під Бахмутом під вогнем артилерії та авіації українські воїни відбили атаки в районах Миньківки, на південний схід від Оріхово-Василівки, на південний схід від Богданівки та поблизу Іванівського.

У районі Донецька Сили оборони вистояли біля Авдіївки, Марʼїнки та Красногорівки.

У міноборони стверджують, що росіяни час від часу активізуються на Шахтарському, Купʼянському і Сватівському напрямках, щоб відволікти та відтягнути туди українські війська. За її словами, таке відбувається щоразу, коли Сили оборони перехоплюють ініціативу і починають просуватися вперед.

Нагадаємо, що напередодні речник Східного угруповання заявив, що росіяни зосередили на Лимано-Купʼянському напрямку понад 100 тис. окупантів і за добу вони сім разів штурмували цю ділянку фронту.