Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про скасування порядку отримання дозволів на виїзд за межі місця проживання для військовозобов’язаних, який викликав хвилю обурень у мережі. Після змін у законодавство Генштаб розробить новий документ, який має забезпечити ефективну мобілізацію, повідомив Залужний у середу, 6 липня.

Так Валерій Залужний прозвітував про результат засідання Ставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ, що відбулося в середу, 6 липня. На цьому засіданні, серед іншого, розглядалося питання обмеження пересування військовозобов’язаних без відповідного дозволу територіального центру комплектації і соціальної підтримки (ТЦК і СП). За словами Залужного, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала прийняв рішення скасувати порядок надання на виїзд за межі місця проживання. Цей документ мають доопрацювати і тоді знову погодити.

«Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів», – повідомив Залужний, не уточнюючи, скільки часу займе розробка нового документу.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ розробив документ – порядок для центрів укомплектування для видачі дозволів військовозобов’язаним для пересування за межі місця проживання. Цей документ фактично ввів удію норму закону «Про військовий обов’язок і військову службу» 1992 року, яка хоч і існувала, але не мала механізмів реалізації.

Розроблений Генштабом документ спричинив шквал реакцій у соціальних мережах, адже більшість українців не зрозуміла, яким чином працюватиме нововведення. Пізніше у Генштабі пояснили, що чоловікам, які стоять на військовому обліку, необхідно буде отримати дозвіл ТЦК і СП, щоб виїхати за межі області. Це пояснення теж сприйнялось неоднозначно і президент Володимир Зеленський заявив, що зобов'язав військове керівництво країни прояснити ситуацію.

Додамо, що зараз в Україні існує норма, яка передбачає, що після зміни місця проживання чоловіки призовного віку мають стати на військовий облік у центрі комплектування і соціальної підтримки на новому місці.