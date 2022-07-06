Генштаб скасував суперечливий документ про дозволи на виїзд для військовозобов’язаних
Наразі обмежувати пересування країною не будуть
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про скасування порядку отримання дозволів на виїзд за межі місця проживання для військовозобов’язаних, який викликав хвилю обурень у мережі. Після змін у законодавство Генштаб розробить новий документ, який має забезпечити ефективну мобілізацію, повідомив Залужний у середу, 6 липня.
Так Валерій Залужний прозвітував про результат засідання Ставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ, що відбулося в середу, 6 липня. На цьому засіданні, серед іншого, розглядалося питання обмеження пересування військовозобов’язаних без відповідного дозволу територіального центру комплектації і соціальної підтримки (ТЦК і СП). За словами Залужного, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала прийняв рішення скасувати порядок надання на виїзд за межі місця проживання. Цей документ мають доопрацювати і тоді знову погодити.
«Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів», – повідомив Залужний, не уточнюючи, скільки часу займе розробка нового документу.
Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ розробив документ – порядок для центрів укомплектування для видачі дозволів військовозобов’язаним для пересування за межі місця проживання. Цей документ фактично ввів удію норму закону «Про військовий обов’язок і військову службу» 1992 року, яка хоч і існувала, але не мала механізмів реалізації.
Розроблений Генштабом документ спричинив шквал реакцій у соціальних мережах, адже більшість українців не зрозуміла, яким чином працюватиме нововведення. Пізніше у Генштабі пояснили, що чоловікам, які стоять на військовому обліку, необхідно буде отримати дозвіл ТЦК і СП, щоб виїхати за межі області. Це пояснення теж сприйнялось неоднозначно і президент Володимир Зеленський заявив, що зобов'язав військове керівництво країни прояснити ситуацію.
Додамо, що зараз в Україні існує норма, яка передбачає, що після зміни місця проживання чоловіки призовного віку мають стати на військовий облік у центрі комплектування і соціальної підтримки на новому місці.