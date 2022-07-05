Президент попросив Генштаб не ухвалювати без нього подібних рішень

Президент України Володимир Зеленський зобов’язав міністра оборони, начальника Генштабу і головнокомандувача ЗСУ доповісти деталі стосовно рішення про затвердження для військовозобов’язаних Порядку отримання дозволів на виїзд за межі місця проживання. Про це президент заявив під час відеозвернення 5 липня.

«Сьогодні в суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення», – зазначив він.

відео Офісу президента

Президент заявив, що заслухає доповіді з цього питання.

«Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Генштаб повідомив, що військовозобов'язані, які планують тимчасово виїхати з місця реєстрації, мають отримати дозвіл на переміщення від Територіального центру комплектування. Як відбувається процедура отримання, кому дозвіл отримувати не потрібно та що про рішення кажуть юристи читайте в матеріалі від ZAXID.NET.