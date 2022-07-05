Дозвіл на виїзд в інші регіони зможуть отримати лише деякі категорії військовозобов'язаних

Центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) тепер видаватимуть спеціальні довідки для призовників, військовозобов'язаних та резервістів при виїзді за межі місця проживання чи перебування. Про це у вівторок, 5 липня, повідомив Генштаб ЗСУ.

У повідомленні Генштабу вказано, що у воєнний час призовникам, військовозобов’язаним та резервістам забороняється виїзд з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ці обмеження передбачені законом «Про військовий обов’язок і військову службу», який діяв і на момент оголошення в Україні воєнного стану. Втім лише зараз Головнокомандувач ЗСУ розіслав порядок видачі таких дозволів виконавчим органам.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний направив органам виконавчої влади лист з порядком видачі дозволів на виїзд за межі місця проживання (фото Олександра Федієнка)

Що саме мається на увазі під місцем проживання у цьому документі, Генштаб не роз'яснює. Втім одразу декілька юристів припустили у розмові з ZAXID.NET, що йдеться про межі областей. Про механізми реалізації цієї норми ні Генштаб, ні територіальні центри комплектування, які поширюють інформацію Генштабу, не повідомляють.

Відомо, що дозвіл на виїзд з місця проживання чи перебування видається від 30 діб до року залежно від обставин. Також Генштаб повідомив, що напрацьовує окремі правила для людей, які систематично перетинають адміністративні межі областей у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.

Водночас Запорізька обласна військова адміністрація опублікувала роз'яснення щодо категорій чоловіків призовного віку, які можуть отримати дозвіл на виїзд в іншу область.

Дозвіл на виїзд видають керівники центрів комплектування таким категоріям громадян України:

призовникам, яким надано чи які мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу, на термін до одного року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;

особам призовного віку, за наявності поважних причин (хвороба або смерть рідних тощо), на термін до 30 діб;

військовозобов’язаним та резервістам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (повний перелік визначено у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”), на термін до одного року, за наявності підтверджуючих документів, але не пізніше дати закінчення права на відстрочку;

військовозобов’язаним та резервістам, що були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час на термін до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або дати зазначеної на витягу із наказу Міністерства економіки України про бронювання;

в окремих випадках, за рішенням керівника центру комплектування решті військовозобов’язаних та резервістів при наявності інших поважних причин з поданням ними відповідних документів на термін до 30 діб.

Жодного дозволу не потрібно отримувати таким категоріям чоловіків:

Виключеним з військового обліку. Підставою для виїзду є позначка про зняття з обліку військовозобов'язаного в паспорті.

Особам, які вибувають у відрядженні і є військовозобов’язаними заброньованими на період мобілізації та на воєнний час. При собі необхідно мати паспорт, військовий квиток\тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення про відстрочку або завірений керівником ТЦК та СП витяг із наказу Міністерства економіки України та посвідчення про відрядження.

Призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які зняті з обліку для переміщення в іншу місцевість. Підставою є відмітка у посвідченні або у військовому квитку/тимчасовому посвідченні. Такі громадяни мають стати на облік за новим місцем дислокації протягом семи діб з дати зняття з обліку.

Юристка Наталія Фещик пояснила ZAXID.NET, що рішення видавати дозволи на виїзд з області прийняли, ймовірно, через те, що при зміні місця проживання чоловіки часто ігнорують необхідність стати на військовий облік.

«Відповідно до законодавства, військовозобов'язана особа при зміні місця проживання повинна протягом 7 днів зареєструватись у новому центрі комплектування. Відповідальність за порушення порядку поставлення на військовий облік – це адміністративний штраф від 510 до 3400 грн. Тому була схема ухилення від отримання повісток, коли люди готові були платити штраф, щоб не ставати на військовий облік. Тому зараз вони [військове керівницто], вочевидь, вирішили провести все це у новий порядок», – пояснює юристка.

Яким чином центри комплектування будуть відслідковувати переміщення військовозобов'язаних чоловіків між областями і яким буде механізм реалізації цієї норми – наразі невідомо. Жодних роз'яснень на цю тему Генштаб ЗСУ не дає.

Юрист Артем Крикун-Труш прогнозує, що норма про дозволи на виїзд з місця проживання може спричинити перевантаження центрів комплектування.

«На мою думку, в цьому немає жодного сенсу, це перевантажить як військкомати, так і осіб, які будуть перевіряти наявність дозволу на блок-постах, вокзалах, деінде. Плюс трохи помовчимо про мати нашу корупцію. Строк надання дозволу від 30 днів до 1 року. Добре, коли ти по закону не підлягаєш мобілізації, сходив раз на рік у військкомат, взяв дозвіл і розсікаєш по Україні. Але якщо підлягаєш, то будь готовий ходити туди щомісяця. При чому дозвіл тобі ніхто не гарантує. Дивлячись, як туго йде виконання мобілізаційного плану в деяких областях (в основному на заході України), тобі скоріше гарантують спрощену медкомісію з візуальним оглядом та питання «Чи є скарги?» і повістку на навчальні збори "по спеціальній акції», – вважає юрист.

Після масових скарг і вимог користувачів соцмереж пояснити заяву Генштабу, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний лише уточнив, що дозвіл територіального центру комплектування доведеться отримати для того, щоб виїхати за межі як області, так і району. «При цьому жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося», – написав Залужний у Facebook.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні змінили правила видачі військових квитків. Також з 1 жовтня запрацює обов'язковий військовий облік для частини жінок. Раніше ми також пояснювали, чому працівники центрів укомплектування роздають повістки на ввулицях.