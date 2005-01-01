Геологи виявили в Африці найдавніше джерело кисню на Землі

Гірські породи заповідника у ПАР містили ізотопи сірки, які перші бактерії використовували для вироблення кисню

Міжнародна група геологів виявила у Південній Африці найдавнішу з відомих «кисневих кишень» - місце, де вже 2,97 млрд років тому, за 430 мільйонів до так званої кисневої революції, жили і виділяли кисень перші фотосинтезуючі організми. Про це повідомляє NakedScience з посиланням на публікацію у фаховому журналі Nature Geoscience.

Як зазначається, у той час в атмосфері молодої Землі кисню було дуже мало. Першими почали виробляти кисень ціанобактерії, і він в основному окислював гірські породи та не накопичувався в атмосфері. Однак близько 2,5 млрд років тому цей процес завершився, і кисень почав накопичуватися в повітрі, а також розчинятися в океані. Цю подію назвали «кисневою революцією».

Збільшення вмісту кисню в атмосфері давньої Землі визначають за розподілом ізотопів сірки в осадових породах. Про діяльність перших фотосинтезуючих організмів до кисневої революції вчені дізналися за складом осадових порід, які повільно накопичувалися в «кисневих кишенях». Це ділянки біля великих бактеріальних колоній, навколо яких концентрація кисню була більшою, ніж на всій іншій планеті. Відомо про кілька таких «кисневих кишень». Їх вік становить від 2,5 до 2,7 млрд років. Ці осередки знаходили на всіх континентах, окрім Антарктиди. Крім вуглецю (з вуглекислого газу), водню і кисню (з води), для утворення згаданих колоній бактерій потрібні й інші елементи, такі як сірка і азот.

Ціанобактерії отримували сірку, відновлюючи її з сульфатів в грунті. Породи, на яких жили і розвивалися ціанобактерії, як і породи, що утворилися після кисневої революції, характеризуються незалежним від маси розподілом ізотопів сірки.

У минулому році міжнародна група геологів з Університету Тюбінгена в Німеччині виявила на території заповідника Понгола в ПАР породу, розподіл ізотопів сірки в якій говорить про високу концентрацію кисню в атмосфері вже 2,97 мільярда років тому, задовго до того, як сталася відома геологам киснева революція. Розподіл ізотопів сірки в породах формації Понголи, дає можливість назвати знайдене кисневе джерело найдавнішим з відомих на сьогоднішній день.