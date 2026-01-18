18 січня найвідоміший «особистий охоронець» Голлівуду святкує 71 рік. Кевін Костнер – один із тих акторів, чия кар’єра стала символом американського кіно кінця XX століття. Від вестернів і спортивних драм до кримінальних історій і масштабних епопей – його герої завжди стримані, вперті й внутрішньо сильні. ZAXID.NET добірку ролей, які найкраще показують акторський діапазон Костнера та пояснюють, за що його цінують уже кілька десятиліть.

«Той, що танцює з вовками» (1990)

Dances with Wolves

Дія фільму відбувається в розпал громадянської війни в США. Молодий лейтенант американської армії Джон Данбар під час одного з боїв отримує поранення, після якого просить командування перевести його на інше місце служби. Вибір Джона падає на західний кордон США. Незабаром після переведення Джон стає єдиною живою людиною, що перебуває в форті, і йому треба буде докласти чимало зусиль, щоб вижити у важких умовах.

«Недоторканні» (1987)

The Untouchables

У 1930 році в Чикаго молодий юрист Еліот Несс намагається посадити за ґрати могутнього гангстера Аль Капоне, проте всі його спроби марні. Доки йому на допомогу не приходить Джимі Мелоун, який з Нессом створює команду «Недоторканних». У цю команду ввійшли Джузепе Петрік та Оскар Волес, який зрозумів, що Капоне можна посадити за несплату податків. Капоне, звісно, не став миритися з тим, що йому загрожують лише четверо людей, тому він розпочинає проти них справжню війну.

«Особистий охоронець» (або «Охоронець», 1992)

The Bodyguard

Співробітник служби безпеки президента Френк Фармер відчуває себе частково винним в тому, що за час його відсутності на президента Рейгана вчинили замах. Він покидає службу і наймається працювати охоронцем темношкірої співачки та акторки Рейчел Меррон, яка постійно отримує листи з погрозами. Антипатія, що виникла між ними від початку співпраці, поступово переростає в кохання. Це заважає охоронцеві виконувати професійний обовʼязок, що призводить до частих конфліктів між Френком і Рейчел.

«Ідеальний світ» (1993)

A Perfect World

Дія фільму розгортається в 1963 році в Техасі. Злочинці Роберт «Бутч» Гейнс і Террі Пʼю тікають з вʼязниці. Ховаючись від переслідування, вони проникають у будинок, в якому живе восьмирічний Філіп Перрі зі своєю матірʼю і двома сестрами, і забирають хлопчика у заручники. Переслідувати злочинців починає техаський рейнджер Ред Гарнетт. Під час подорожі через докучання Террі до хлопчика Гейнс змушений позбутися свого напарника. Поступово Бутч стає для Філіпа як батько, якого у нього ніколи не було.

«Поле чудес» (1989)

Field of Dreams

Фермер Рей Кінселла починає чути голоси, які із заростей кукурудзи кажуть йому побудувати на полі бейсбольне поле. Незабаром на майданчику починають зʼявлятися люди, але бачить їх лише Рей, його дружина і дочка. Це легендарні померлі гравці, які виявилися відлучені свого часу від бейсболу. Решта не бачать цих привидів, зокрема, й брат дружини Рея – Марк, який вважає, що він збожеволів, бо через свої вигадки близький до банкрутства. Рею доводиться пуститися в довгу подорож і звернутися до спогадів з далекого дитинства, щоб зрештою всі змогли побачити гравців на чарівному полі.

«Відкритий простір» (2003)

Open Range

Четверо ковбоїв – Бос Спірмен, Чарлі Вейт, Моуз і 16-річний юнак Баттон – випасають стадо. Після сильного дощу Моуз їде в місто за припасами, але не повертається, Бос і Чарлі вирушають за ним. У місті вони дізнаються, що хлопця побили люди з місцевого ранчо, потім його арештували за опір. У вʼязниці вони стикаються з корумпованим шерифом, який керує містом, діючи за вказівкою місцевого землевласника Дента Бакстера. Дент погрожує ковбоям, щоб ті забиралися з його земель. Пізніше Дент підсилає своїх людей, які вбивають Моуза. Чарлі і Бос вирушають назад до міста, щоб відновити справедливість.