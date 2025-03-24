Росіяни розстріляли Олександра Мацієвськового у березні 2023 року

Розстріляному росіянами військовому, Герою України Олександру Мацієвському присвоїли звання почесного громадянина Івано-Франківська. Рішення прийняли на позачерговій сесії міської ради 24 березня.

«Сьогодні депутати присвоїли посмертно це звання незламному захиснику України. Скоро зустрінусь з мамою Героя Олександра Мацієвського і передам цю відзнаку», – написав у Facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Нагадаємо, 6 березня 2023 року в мережі з’явилося відео з розстрілом росіянами українського військового за слова «Слава Україні». Пізніше СБУ підтвердила особу загиблого – ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області 42-річний Олександр Мацієвський. Розстріл росіянами беззбройного полоненого викликав хвилю засудження не лише в Україні, а й в інших країнах світу.

12 березня президент Володимир Зеленський нагородив Олександра Мацієвського посмертно званням «Герой України». Іменем військового названі вулиці у Ніжині, Чернігові, Краматорську та Ізюмі.