Імунологиня Христина Ліщук-Якимович веде прийом пацієнтів

У січні нам дошкуляють не лише морози, грип та ГРВІ. У багатьох людей холод активував герпесну інфекцію на губах, що викликає біль та дискомфорт. Пухирці, що часто виникають при цьому захворюванні, тріскають, болять і довго загоюються. З цією проблемою стикаються і жінки, і чоловіки різного віку, молоді та старші.

Чому у холодну пору вірус герпесу активується? Чи можна цього уникнути? Що робити, якщо інфекція таки виникла, аби швидше її позбутися? Чи можна вірусу герпесу позбутися раз і назавжди? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував імунологині-алергологині, доцентці кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького Христині Ліщук-Якимович.

Що таке герпес?

«Герпес – це вірусна інфекція, яка після первинного зараження залишається в організмі на все життя. Вірус “ховається” в нервових клітинах і контролюється імунною системою. Коли імунний контроль слабшає, вірус може знову активуватися і спричиняти висипання», – каже Христина Ліщук-Якимович.

Заразитися вірусом герпесу, за словами імунологині, можна під час контакту зі шкірою або слизовими оболонками – через поцілунки чи сексуальні контакти. І що важливо, людина може бути джерелом інфекції, не маючи при цьому жодних симптомів. Вірус іноді може виділятися без зовнішніх проявів.

Як проявляється вірус герпесу?

Спершу на губі може виникнути поколювання, печіння або свербіж. Це сигналізує про те, що вірус активувався. Згодом часто виникають пухирці, які тріскають і перетворюються на болючі ерозії. При першому контакті з вірусом можливі й загальні симптоми – підвищення температури, слабкість, збільшення лімфатичних вузлів.

Чому вірус часто активується у холодну пору року? За словами лікарки, вірус герпесу активується тоді, коли захисні сили організму знижуються. А порушити баланс імунної системи можуть:

переохолодження або перегрів,

стрес, емоційне напруження,

грип та ГРВІ,

перевтома, поганий сон,

сонячне світло,

менструація тощо.

Усе це впливає на імунну систему і може створювати умови для реактивації вірусу герпесу.

В Україні, та й у світі, за словами імунологині, значна частка людей має антитіла до HSV-1 або HSV-2. У багатьох інфекція перебігає безсимптомно або з мінімальними проявами, які залишаються непоміченими, а декому дошкуляє доволі часто. Чому?

«Розвиток клінічних проявів залежить від поєднання кількох чинників: індивідуальних особливостей імунної системи, частоти та інтенсивності провокуючих чинників (інфекції, стрес, ультрафіолет, механічне подразнення), типу вірусу, місця його локалізації та часу, що минув від моменту зараження. У перші роки рецидиви трапляються частіше», – каже імунологиня.

Під час висипання на губах дуже важливо не торкатися руками до висипань, після контакту з ураженою ділянкою дотримуватися суворої гігієни рук, до повного одужання використовувати індивідуальний посуд, рушники.

Як лікувати герпес?

Повністю позбутися вірусу герпесу неможливо, він залишається в організмі до кінця життя. Утім, сучасні противірусні препарати дозволяють скоротити тривалість висипу, зменшити біль і дискомфорт, знизити частоту рецидивів. Найкращий ефект дає лікування, каже лікарка, розпочате відразу після появи перших симптомів. Та не варто лікуватися за порадою подруг чи порад у соцмережах. Медпрепарати для лікування герпесу має призначити лікар, який врахує важкість захворювання, супутню патологію та можливі протипоказання. Якщо рецидиви виникають часто, варто обговорити з лікарем доцільність постійної профілактичної терапії.

«Герпес — це не просто рецидивуючий висип, а серйозне захворювання, оскільки вірус після інфікування залишається в організмі на все життя, може часто рецидивувати, негативно впливати на імунну систему та спричиняти ускладнення. Крім фізичних проявів, герпес істотно погіршує якість життя та потребує постійного медичного контролю», – наголошує імунологиня.

І, звісно, слід зміцнювати імунну систему. Звести до мінімуму провокуючі чинники: нормалізувати сон, контролювати стрес, збалансовано харчуватися, своєчасно лікувати інфекції, уникати травмування уражених ділянок, захищати губи від сонця, використовувати сонцезахисні засоби для губ з SPF не менше 30.