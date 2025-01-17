Фільм «Бруталіст» називають одним із головних претендентів на нагороду

Гільдія продюсерів Америки (PGA) опублікувала список номінантів 36-ї щорічної премії. Лауреати цієї нагороди згодом часто перемагають часто перемагають в оскарівській категорії «найкращий фільм».

Номінанти на премію PGA:

Найкращий фільм

«Анора»

«Повна невідомість»

«Бруталіст»

«Дюна 2»

«Wicked: Чародійка»

«Конклав»

«Справжній біль»

«5 вересня»

«Субстанція»

«Емілія Перес»

Найкращий мультфільм

«Потік. Останній кіт на Землі»

«Думками навиворіт 2»

«Воана 2»

«Воллес та Громіт: Пташина відплата»

«Дикий робот»

Найкращий серіал (драма)

«Дипломатка»

«Сьогун»

«Кульгаві коні»

«Фоллаут»

«Заради сестри»

Найкращий серіал (комедія)

«Початкова школа "Ебботт»

«Ведмідь»

«Хитрощі»

«Вбивства в одній будівлі»

«Зменш свій ентузіазм»

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Найкращий міні-серіал

«Оленя»

«Ріплі»

«Пінгвін»

«Справжній детектив. Нічна країна»

«Ворожнеча. Капоте проти лебідок»

Повний список номінатів можна побачити на сайті премії. Церемонія нагородження призначено на 8 лютого.