Гільдія продюсерів оголосила номінантів
До теми
Фільм «Бруталіст» називають одним із головних претендентів на нагороду
Гільдія продюсерів Америки (PGA) опублікувала список номінантів 36-ї щорічної премії. Лауреати цієї нагороди згодом часто перемагають часто перемагають в оскарівській категорії «найкращий фільм».
Номінанти на премію PGA:
Найкращий фільм
- «Анора»
- «Повна невідомість»
- «Бруталіст»
- «Дюна 2»
- «Wicked: Чародійка»
- «Конклав»
- «Справжній біль»
- «5 вересня»
- «Субстанція»
- «Емілія Перес»
Найкращий мультфільм
- «Потік. Останній кіт на Землі»
- «Думками навиворіт 2»
- «Воана 2»
- «Воллес та Громіт: Пташина відплата»
- «Дикий робот»
Найкращий серіал (драма)
- «Дипломатка»
- «Сьогун»
- «Кульгаві коні»
- «Фоллаут»
- «Заради сестри»
Найкращий серіал (комедія)
- «Початкова школа "Ебботт»
- «Ведмідь»
- «Хитрощі»
- «Вбивства в одній будівлі»
- «Зменш свій ентузіазм»
Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!
Найкращий міні-серіал
- «Оленя»
- «Ріплі»
- «Пінгвін»
- «Справжній детектив. Нічна країна»
- «Ворожнеча. Капоте проти лебідок»
Повний список номінатів можна побачити на сайті премії. Церемонія нагородження призначено на 8 лютого.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter