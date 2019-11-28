Гірськолижний курорт Славське з’єднають новою трасою із Закарпаттям

Які дороги Львівщини відремонтують у 2019 році.

Перші 5 км цієї дороги відремонтували ще у 2015 році, але після того будівництво завмерло

ТОВ «Автомагістраль-Південь» збудує нову дорогу з селища Славське до села Хащованя на межі із Закарпаттям за 122,6 млн грн. Ця дорога стане частиною нового автомобільного шляху, що дозволить швидше дістатися зі Львова чи Славського до гірськолижних курортів Закарпаття.

Як стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro, ТОВ «Автомагістарль-Південь» перемогло у тендері на капітальний ремонт дороги Славське-Хащованя. 26 листопада департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА підписав договір на виконання робіт із підрядником, вартістю 122,6 млн грн. Підрядник має виконати усі роботи до кінця 2021 року.

Дорога зі Славського до Хащовані стане частиною нового автомобільного шляху, що сполучатиме гірськолижні курорти Львівської та Закарпатської області Тисовець, Орявчик, Плай, Славське, Волосянка, Захар Беркут, Пилипець, Ізки. На закарпатській стороні дорогу з Хащовані мають добудувати до Верхнього Студеного – таким чином зі Славського можна буде потрапити на Закарпаття, не повертаючись на трасу Київ-Чоп.

Дорога до Хащовані зі Славська стане частиною нового шляху на Закарпаття зі Львова

Зараз до Хащовані зі Славського веде незаасфальтована, кам’яниста дорога, в одному місці вона взагалі проходить через річку. Відтак проїхати нею, особливо взимку, можна лише на позашляховику.

Зазначимо, що перші 5 км дороги Славське-Хащованя відремонтували ще у 2015 році.

За даними бізнес-платформи YouControl, ТОВ «Автомагістраль-Південь» належить одеситам Олегу Наливаному та Валерію Короткову. Ця фірма часто стає переможцем тендерів у Львівській області. У 2019 році, зокрема, «Автомагістраль-Південь» стала переможцем торгів на капітальний ремонт доріг Червоноград – Перетоки, Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка, Східниця – Пісочна тощо.