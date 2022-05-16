Поліцію та главу МВС звинуватили у неефективній роботі 10 травня

Міністерка внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва пішла у відставку після подій 9-10 травня у Ризі. 10 травня біля радянського монумента відбулися сутички між поліцією та людьми, які прийшли покласти квіти до радянського пам'ятника у Парку перемоги. 16 травня стало відомо, що після тиску правлячої коаліції міністерка подала у відставку.

Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на портал Delfi, приводом для демаршу Нацоб'єднання стали події 9 та 10 травня біля пам'ятника у Пардаугаві. Зокрема, поліцію, яка перебуває у підпорядкуванні МВС, звинуватили у неефективній роботі 10 травня біля пам'ятника у Парку перемоги. Окрім того, правляча коаліція розкритикувала поліцію за те, що вона не заборонила на початку місяця російськомовним громадянам країни акцію з вшанування перемоги Радянського Союзу у Другій світовій війні.

Минулого тижня Національне об'єднання Латвії висунуло ультиматум. Вимога звучала так: якщо Голубєва не буде знята з посади голови МВС, то міністри від Національного об'єднання підуть із посад міністрів, що фактично означатиме урядову кризу.

Голубєва заявила, що в нинішній напруженій ситуації розхитування уряду вигідне лише ворогам країни. За її словами, прем'єр-міністр Криш’яніс Каріньш підкорився тиску Нацоб'єднання і прийняв рішення про висловлення їй недовіри «не ознайомившись з аналітичною доповіддю МВС про службу внутрішніх справ».

Голубєва зазначила, що планує продовжити роботу в Сеймі. Партія Attīstībai/Par!, яку вона представляє, ухвалить рішення про те, як будуватиме відносини з коаліційними партнерами пізніше. Зараз тривають переговори. Голубєва не назвала свого наступника на посаді Міністра внутрішніх справ.

За інформацією Reuters, 9 травня велика кількість людей прийшла, щоб покласти квіти до обеліска. Після того, як муніципальні працівники за допомогою трактора прибрали квіти, які принесли до монумента, люди повернулися 10 травня та перебували тут до пізнього вечора. Поліції довелося залучати спецпризначенців, щоби перекрити доступи до монумента. Після цього поліція перекрила всі підходи до пам'ятника у Парку Перемоги до кінця літа.

Окрім того, у п’ятницю, 13 травня, міська рада Риги проголосувала за знесення обеліска. Це рішення також підтримали парламент і прем'єр-міністр. Час знесення ще не встановлено.

Зазначимо, що 31 березня латвійський парламент заборонив публічні заходи біля радянських військових меморіалів, зокрема і біля Ризького обеліска, біля якого щороку на заходи до 9 травня традиційно збиралося переважно російськомовне населення.

За офіційними даними, у 1,9-мільйонній Латвії 24,5% — етнічні росіяни. У Ризі ця цифра сягає 36%.