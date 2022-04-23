Парламент Латвії підтримав у другому, остаточному читанні запропоновані Міністерством юстиції поправки до законодавства, які дозволяють позбавляти громадянства тих, хто підтримує воєнні злочини та агресивні війни, повідомив «Укрінформ» з посиланням на сайт латвійського парламенту.

Особу можуть позбавити громадянства Латвії, якщо вона надала значну фінансову, матеріальну, пропагандистську, технологічну або іншу підтримку країнам чи особам, які вчинили дії (зокрема геноцид, злочини проти миру, злочини проти людяності, воєнні злочини), що підривають або загрожують демократії, територіальній цілісності, суверенітету та незалежності держав або їхньому конституційному устрою. Це також стосується випадків, коли особа безпосередньо брала участь у вищезгаданих діях.

Інформацію про таких осіб надаватимуть органи національної безпеки Латвії. Оспорювання та оскарження рішення не призупиняє його дії.

Як пояснюється в анотації до законопроекту, такий захід необхідний, аби латвійське громадянство не зберігалося за особами, котрі здійснювали та підтримували заборонену й засуджувану діяльність, несумісну з цінностями Латвії як демократичної держави. Закон набуде чинності наступного дня після його опублікування.

Розробка та внесення поправок до Закону "Про громадянство" відбулися на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну, яке почалося 24 лютого.