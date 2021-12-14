Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук оприлюднив список з п’яти книжок, які рекомендує прочитати народним депутатам під час новорічно-різдвяних свят. Свою рекомендацію він назвав «домашнім завданням» для депутатів та пообіцяв підготувати до літніх канікулів більш розширений перелік книг.

«Пропоную колегам з користю провести новорічно-різдвяні свята. Як і обіцяв: звертаюсь до народних обранців із новою ініціативою, своєрідним «домашнім завданням» – рекомендую 5 книжок «від спікера», які просив би кожного, за можливості, прочитати найближчим часом», – написав він у Facebook 14 грудня.

Рекомендований список від Стефанчука складається з п’яти книг:

Григорій Сковорода «Найкраще»

Норман Дейвіс «Європа. Історія» (Europe. A History)

Михайло Зигар «Імперія повинна померти» («Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.»)

Борис Джонсон «Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію» (The Churchill Factor. How one man made history)

Адмірал Вільям Г. Макрейвен «Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ» (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

Як писав ZAXID.NET, раніше Малиновський районний суд Одеси присудив двом злодіям, які намагались вкрасти автомагнітоли із залишених на арештмай данчику машин, читання шкільної літератури за 5 клас. Так, 19-річний і 23-річний засуджені мають прочитати твори Марка Твена, Джека Лондона і Тараса Шевченка. Саме рішення суддя аругументував тим, суд має не лише карати, а й виховувати та вчити.