Глава Європарламенту закликав до посилення санкцій проти Росії
Європарламенту планує підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ
Глава Європейського парламенту Давід Сассолі, якому Росія нещодавно заборонила в’їзд, закликав до посилення санкцій проти російський чиновників. Про це повідомляє DW.
«Нам необхідно посилити санкції проти російських чиновників, а також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством, підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ», – сказав політик.
Коментуючи нещодавні події довкола примусової посадки літака RyanAir в Мінську, Сассолі відзначив, що відносини Москви і Мінська продовжать зміцнюватися.
За словами його словами, взаємодія Євросоюзу і Росії також «дуже напружена» на тлі отруєння і ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також конфлікту на Сході України.
Сассолі сказав, що ЄС продовжить підтримувати увагу до справи з посадкою літака в Мінську і тиснути на білоруську владу, а також висловив сподівання, що це приведе до звільнення Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.
Як повідомлялось раніше, у проекті спільної заяви саміту ЄС-США, який запланований на 15 червня, є пропозиція об'єднати зусилля у протидії Росії.
Проект заяви підготувала європейська сторона і надіслала його на погодження до Вашингтона. У ній, зокрема, міститься заклик об'єднаними зусиллями «реагувати на негативну поведінку Росії».