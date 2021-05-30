Глава Європейського парламенту Давід Сассолі, якому Росія нещодавно заборонила в’їзд, закликав до посилення санкцій проти російський чиновників. Про це повідомляє DW.

«Нам необхідно посилити санкції проти російських чиновників, а також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством, підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ», – сказав політик.

Коментуючи нещодавні події довкола примусової посадки літака RyanAir в Мінську, Сассолі відзначив, що відносини Москви і Мінська продовжать зміцнюватися.

За словами його словами, взаємодія Євросоюзу і Росії також «дуже напружена» на тлі отруєння і ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також конфлікту на Сході України.

Сассолі сказав, що ЄС продовжить підтримувати увагу до справи з посадкою літака в Мінську і тиснути на білоруську владу, а також висловив сподівання, що це приведе до звільнення Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.

Як повідомлялось раніше, у проекті спільної заяви саміту ЄС-США, який запланований на 15 червня, є пропозиція об'єднати зусилля у протидії Росії.

Проект заяви підготувала європейська сторона і надіслала його на погодження до Вашингтона. У ній, зокрема, міститься заклик об'єднаними зусиллями «реагувати на негативну поведінку Росії».